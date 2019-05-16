Трамп разрешил запрещать иностранным IT-компаниям вести бизнес в США

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Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности_ пишет "Интерфакс".

В указе отмечается, что "иностранные противники все чаще создают и используют уязвимости в информационно-коммуникационных технологиях и услугах, которые хранят и передают огромное количество конфиденциальной информации, облегчают цифровую экономику и поддерживают критическую инфраструктуру и жизненно важные аварийные службы, с тем, чтобы совершать вредоносные кибердействия, включая экономический и промышленный шпионаж против Соединенных Штатов и их народа".

Согласно документу, "неограниченное приобретение или использование" США информационно-коммуникационных технологий или услуг, "спроектированных, разработанных, изготовленных или предоставленных лицами, принадлежащими иностранным противникам, контролируемыми ими или находящимися под их юрисдикцией или руководством, увеличивает способность иностранных противников создавать и использовать уязвимости в информационно-коммуникационных технологиях или услугах с потенциально катастрофическими последствиями и тем самым представляет собой угрозу безопасности".

"Для борьбы с этой угрозой необходимы дополнительные меры по защите безопасности, целостности и надежности информационно-коммуникационных технологий и услуг, предоставляемых и используемых в Соединенных Штатах. В свете этих выводов я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой", - следует из указа.

Министерству торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.

"Этот исполнительный указ затрагивает угрозу, создаваемую иностранными противниками для цепочки поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг в стране. Под руководством президента Трампа американцы смогут доверять тому, что наши данные и инфраструктура в безопасности", - говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росса.

Комитет по разведке и Министерство внутренней безопасности будут отвечать за оценку угроз со стороны иностранных компаний для технологического сектора США.

При этом в приказе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайский телекоммуникационный Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Высокопоставленный чиновник администрации на встрече с журналистами уклонился от вопроса о том, предназначен ли исполнительный приказ для китайских телекоммуникационных компаний, таких как Huawei.

"Указ подписан без отношения к конкретным компаниям или странам", - сказал он.

"Министерству торговли потребуется 150 дней на написание правил в соответствии с этим указом. Они будут касаться любых транзакций, начатых, продолженных или завершенных после даты выхода указа", - добавил высокопоставленный чиновник администрации.

Трамп рассматривал возможность подписания такого рода приказа в течение прошлого года.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, подписание указа произошло именно сейчас, потому что "документ недавно был готов для президентской подписи, и так получилось, что сейчас было то время".

В свою очередь, глава Комитета связи США Аджит Пай приветствовал данный шаг.

"Учитывая угрозы, представляемые оборудованием и услугами некоторых иностранных компаний, это значительный шаг к обеспечению безопасности американских сетей", - говорится в его заявлении.

"Когда речь идет о нашей национальной безопасности, мы не можем позволить себе принимать рискованные решения и надеяться на лучшее. Мы должны иметь четкое представление об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и быть готовы сделать все необходимое для противодействия этим угрозам. Именно это и делает сегодняшний указ", - следует из сообщения.