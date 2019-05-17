Установлены все участники убийства Александра Захарченко

13:30

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы ДНР Александра Захарченко, заявил РИА Новости нынешний руководитель республики Денис Пушилин.

Он добавил, что удалось восстановить всю схему преступной операции — от подготовки до реализации — и выяснить, что среди заказчиков есть «высокопоставленные граждане Украины».

«Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку. Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — заключил Пушилин.

Назвать фамилии участников убийства Денис Пушилин отказался. Он сослался на то, что еще не все они задержаны и следствие по этому делу продолжается.

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его убийства власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

К расследованию убийства привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве заявляли, что склонны считать, что к преступлению причастны именно украинские спецслужбы.