В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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Боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов...", - говорится в сообщении.

Боевики планируют организовать постановочную съемку и выложить ее в соцсетях и западных СМИ, добавили в Центре примирения враждующих сторон.

"Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу", - отмечается в заявлении.

Это не первый случай, когда появляется информация о постановочных съемках иностранных журналистов в Сирии.

Так, в феврале продюсер Би-би-си Рима Далати заявил, что съемки в госпитале после якобы состоявшейся в Думе химатаки были постановочными.

В апреле в Центре примирения враждующих сторон сообщили, что иностранные журналисты сняли постановочную гибель семьи из-за якобы применения химоружия сирийскими правительственными войсками.