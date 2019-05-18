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Порошенко дал Зеленскому шесть советов относительно внешней политики

20:28 18.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Петр Порошенко, который ранее посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому идти его путем, за день до истечения президентских полномочий дал 6 советов относительно внешней политики.

Об этом он сказал в ходе празднования Дня Европы в Киеве, пишут "Украинские новости".

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко.

Во-вторых, он советует Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС.

В-пятых, Порошенко призывает усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.

Последний совет касается того, что новый президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.

Инаугурацию избранного главы государства Верховная рада назначила на 20 мая.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Внешняя политика Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 00:16
Гость: Зоя

Простите.
Правильно - Ни одного слова про РФ! Абидна, да?
18.05.2019, 23:15
Гость: Ха-ха-ха!

"зоя"- это нечто. Бандеровка- сталинистка, дочь офицера, выгнанного из Крыма, да еще и за русский народ- как женщина живет с такой кашей в голове Впрочем- это же женщина.
18.05.2019, 22:19
Гость: Зоя

Вот Порошенко какой злыдень - ни одного слова про РФ!
Абадна, да?
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