Порошенко дал Зеленскому шесть советов относительно внешней политики

20:28

Петр Порошенко, который ранее посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому идти его путем, за день до истечения президентских полномочий дал 6 советов относительно внешней политики.

Об этом он сказал в ходе празднования Дня Европы в Киеве, пишут "Украинские новости".

"Что б я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых, берегите доверие и солидарность Европейского союза и Украины", - заявил Порошенко.

Во-вторых, он советует Зеленскому укреплять международную коалицию в поддержку Украины, в-третьих - усиливать санкционное давление на Россию, в-четвертых - продолжать эффективно воплощать Соглашение об ассоциации с ЕС.

В-пятых, Порошенко призывает усиливать секторальное сотрудничество с Евросоюзом в таможенном, цифровом, энергетическом и шенгенском секторах.

Последний совет касается того, что новый президент должен обеспечить подачу Украиной в 2023 году заявки на членство в ЕС.

Инаугурацию избранного главы государства Верховная рада назначила на 20 мая.