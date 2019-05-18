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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

10:12 18.05.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Украинское издание "Обозреватель" сообщило о наличии якобы указа избранного президента Украины Владимира Зеленского от 20 мая о роспуске Верховной рады и назначении на 14 июля 2019 года внеочередных парламентских выборов, опубликовав фотокопию этого "документа".

"Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады восьмого созыва. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов", - говорится в тексте. Кроме того, "Центральной избирательной комиссии поручено подготовить проведение парламентских выборов".

Спикер Рады Андрей Парубий 17 мая сообщил о распаде парламентской коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.

О том, что Зеленский после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады, заявлял ранее его советник Дмитрий Разумков, напоминает ТАСС. Он, в частности отметил, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте". При этом Разумков напомнил о запросах и судебных исках, в которых Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию.

Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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18.05.2019, 16:03
Гость: Питон

Новому президенту Украины следует придумать для депутатов самое страшное наказание и это не расстрел или конфискация всего награбленного ими, а следует распустить раду и заставить всех депутатов вернуться в свои избирательные округа к своим избирателям и полностью выполнять свои предвыборные обещания. А потом собраться на осенней сессии и каждый пусть отчитается как он выполнил свои предвыборные обещания и тогда уже решать что с ними делать лишать мандатов и как наказывать. В России с депутатами ворами Госдумы тоже следует поступить также.
18.05.2019, 15:03
Гость: Укроп

Указ - это фейк. Жёлтая пресса не есть достоверный источник, пора это понять. Достаточно зайти не официальный сайт службы Зелинского. Что касается евреев, то может посмотреть на своё Правительство и его главу?
18.05.2019, 14:42
Гость: mesozoic_2

Нормально выборы в Раду должны пройти 27 октября. Почему Зеленскому так важны 3 месяца? Потому что именно за эти лишние месяцы может произойти разоблачение Зеленского, а сейчас он на волне и пытается захватить еще и Раду. Умненькие... не он, его кураторы, с которыми он так долго "отдыхал" в Турции, когда надо было срочно готовить программу и план действий - и первый шаг будет обязательно! разгон Рады, создание азиопской деспотии, которая станет исполнять отнюдь не чаяния украинского народа, поэтому то и нужна деспотия.
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