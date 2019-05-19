Мария Бутина записала обращение из американской тюрьмы

15:34

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы за работу незарегистрированным иностранным агентом, записала видеообращение из пенитенциарного распределительного центра в Оклахоме.

Бутина рассказала, что у нее появилась возможность воспользоваться телефоном и интернетом. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее с момента ареста, и попросила помощи, так как ее адвокаты подали апелляцию, поэтому любая финансовая поддержка не будет лишней.

Мария закончила обращение фразой "Русские не сдаются".

В конце апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении во время расследования, напоминает РИА Новости.

Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, признав себя виновной, — в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Так как девушку взяли под стражу в июле 2018-го, она должна выйти на свободу в конце этого года.