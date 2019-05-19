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Мария Бутина записала обращение из американской тюрьмы

15:34 19.05.2019

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы за работу незарегистрированным иностранным агентом, записала видеообращение из пенитенциарного распределительного центра в Оклахоме.

Бутина рассказала, что у нее появилась возможность воспользоваться телефоном и интернетом. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее с момента ареста, и попросила помощи, так как ее адвокаты подали апелляцию, поэтому любая финансовая поддержка не будет лишней.

Мария закончила обращение фразой "Русские не сдаются".

В конце апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении во время расследования, напоминает РИА Новости.

Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, признав себя виновной, — в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Так как девушку взяли под стражу в июле 2018-го, она должна выйти на свободу в конце этого года.

Темы: США, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 21:49
Гость: Правозащитник

Она хорошо медийно раскручена .Ее будущее личное и финансовое по возвращению в РФ будет очень благополучным. Можно порекомендовать вести передачу на ТВ об американском гулаге, как они копируют методы концлагерей, используют ту же терминологию, например. Слово "Канада" в концлагере Собибор означало место и процесс описывания и изъятия имущества прибывшего, так же и в гулагах пиндосии "Канада" означает допрос на предмет того, какие активы имеются особенно недвижимость, которая весьма вероятно отойдет картелю шерифов, судей, адвокатов и тп.
19.05.2019, 20:02
Гость: такс

Учитывая что пенсия 10 тысяч Согласен за 300 тысяч
19.05.2019, 19:27
Гость: well

Похоже, дамочка готовит себя в Госдуму, во фракцию Лугового.
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