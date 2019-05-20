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Премьер-министр Украины объявил об отставке с 22 мая

18:05 20.05.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая после заседания правительства, сообщает «Интерфакс».

«Президент Зеленский призывом об отставке правительства взял на себя всю ответственность за будущие вызовы», — заявил Гройсман журналистам.

По украинским законам, премьер-министр назначается и освобождается решением парламента. Президент может лишь предложить Верховной Раде отправить премьер-министра в отставку.

Владимир Зеленский официально занял пост президента Украины 20 мая. Выступая с речью после церемонии инаугурации, Зеленский призвал правительство уйти в отставку, а Верховную Раду — уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины.

Зеленский в своей первой речи в качестве президента также объявил о роспуске Верховной Рады действующего созыва, но сообщил при этом, что парламент в нынешнем составе будет работать еще два месяца.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 00:07
Гость: Расстроился мужик

Гройсман как только узнал, что Путин не поздравил Зеленского с победой, сразу подал в отставку.
20.05.2019, 23:31
Гость: личный опыт

походу в течение 3-4 дней максимум старая власть придет в себя и сожрет Зеленского с потрохами в течение пары месяцев, заставив действовать в узких рамках прежней политики потроха.
Для выборов подгонят партию Вакарчука прямо из ЦРУшного инкубатора, походу именно его готовят в премьеры.
В лучшем случае надежды хохлов будут обмануты, в худшем жизнь станет гораздо тяжелее.
С нового года хохланду отключат газ.
20.05.2019, 22:42
Гость: личный опыт

хитрый ход гройсмана, что бы сохранить свой пост.
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