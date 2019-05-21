США ввели санкции против трех организаций из России

19:07

Соединенные Штаты включили в санкционный список Тульское конструкторское бюро приборостроения, машиностроительный завод «Авангард» (Москва) и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

Соответствующее уведомление Госдепартамент опубликовал в Федеральном регистре США.

Ограничительные меры, следует из документа, вводятся на основании законов, запрещающих передачу Ирану, КНДР и Сирии оружия массового поражения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства.

Санкции введены с 14 мая 2019 года и будут действовать в течение ближайших двух лет.

Российские войска, находящиеся в Сирии, используют, в числе прочего зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», который разработало Тульское конструкторское бюро приборостроения, а ракеты для него производит машиностроительный завод «Авангард». Этот завод также производит ракеты для систем С-400, дислоцированных на российской базе в Сирии, и для С-300 , которые Россия продала Ирану.