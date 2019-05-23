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В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

12:13 23.05.2019
© The Bradford Exchange
© The Bradford Exchange
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В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками. СССР в их число не вошел.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн, руководивший Штатами в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший впоследствии 34-м президентом США. На реверсе помимо флагов США, Великобритании и Франции изображены сверху специальный знак 75-й годовщины победы, а снизу даты юбилея — 1945–2020 годы.

Производитель называет монету «впечатляющим патриотическим подарком» и призывает делать заказы, прогнозируя на нее высокий спрос.

Темы: США, История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 17:23
Гость: sharaga01

Надо им напомнить об этом
23.05.2019, 17:21
Гость: sharaga01

Когда американцы сняли фильм о том как они браво захватили шифровальную машину Енигма, британцы немедленно вручили ноту протеста, так как считают что именно они получили Енигму.
Хотя фильм был снят частной компанией.

То есть немедленно надо вручить Америке ноту протеста так как там отсутствует Советский флаг.
Советский флаг в данном случае символ памяти борьбы с фашизмом большой семьи народов СССР и память павших священна.
Только так и не иначе.
Мелочей в таких случаях не бывает.
23.05.2019, 17:19
Гость: Зоя для Бтр

Чувствуется специалист по скотному двору! И тему какую необычную для КМ поднял!
Внес свой вклад, так сказать, в народное просвещение.
Как ты много о себе сказал, Бтр! Молодец!
Теперь мы знаем, с кем имеем дело!
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