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Пентагон намерен направить на Ближний Восток тысячи военнослужащих

07:09 23.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Пентагон может отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, на фоне напряженности с Ираном Пентагон представит Белому дому соответствующий план. По данным изданий, речь может идти об отправке порядка десяти тысча военнослужащих.  

Речь также идет о развертывании батарей зенитных комплексов Patriot и отправке боевых кораблей.

Отмечается, что окончательное решение еще не было принято, и неясно, утвердит ли Белый дом планы Пентагона полностью или частично.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана ранее сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне этот шаг назвали ответом на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Американский президент Дональд Трамп ранее выражал надежду, что США удастся избежать войны с Ираном. Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи заявлял, что Тегеран не намерен вести войну с Вашингтоном, однако продолжит сопротивление Соединенным Штатам.

Темы: Иран, США
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 11:35
Гость: Как то так

Война с Ираном может закончится полным поражением Америки.
Судя по всему США не готовы к диалогу с Ираном. Если начнется наземная операция - американцы получат второй Вьетнам.
А им это надо ?
23.05.2019, 11:10
Гость: Разведчику

Ну, так встаньте с иранским флагом и попротестуйте. В чем вопрос?
23.05.2019, 09:11
Гость: Контрразведчик

Иллюминаты, уничтожают непокорные народы Бл.Востока. И никто не протестует.
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