Пентагон намерен направить на Ближний Восток тысячи военнослужащих

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Пентагон может отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, на фоне напряженности с Ираном Пентагон представит Белому дому соответствующий план. По данным изданий, речь может идти об отправке порядка десяти тысча военнослужащих.

Речь также идет о развертывании батарей зенитных комплексов Patriot и отправке боевых кораблей.

Отмечается, что окончательное решение еще не было принято, и неясно, утвердит ли Белый дом планы Пентагона полностью или частично.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана ранее сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне этот шаг назвали ответом на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Американский президент Дональд Трамп ранее выражал надежду, что США удастся избежать войны с Ираном. Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи заявлял, что Тегеран не намерен вести войну с Вашингтоном, однако продолжит сопротивление Соединенным Штатам.