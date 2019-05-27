Белоруссия — Россия: нефтяной конфликт на фоне интеграционного раздрая

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Происходящее между Москвой и Минском некоторыми экспертами расценивается как подготовка к цивилизованному разводу

Сергей Румас и Дмтрий Медведев. Фото с сайта premier.gov.ru

В Москве 24 мая прошла давно ожидавшаяся встреча премьер-министров России и Белоруссии. Закончилась она, по сути, ничем: стороны, говоря дипломатическим языком, «обсудили торгово-экономическое взаимодействие», «также обсудили взаимодействие по линии ЕАЭС», «Дмитрий Медведев удовлетворен разговором с белорусским коллегой».

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве, пусть очень дипломатично, но все же публично намекнул, что «интеграционный проект» по объединению РФ и РБ зашел в тупик, развернулся и пошел в обратном направлении.

«Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали их и так же оперативно вам представили свои предложения. Я думаю, что мы сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где и в чем у нас различия и какие развязки есть», — сказал Румас.

Кстати, Медведев согласился с Румасом, но напомнил, что в настоящее время работают группы с участием членов правительства России и Белоруссии. В любом случае, нынешние переговоры в плане интеграции двух стран не дали ровным счетом ничего: премьеры только поручили министерствам экономики двух стран в течение месяца доработать вопросы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства. Речь идет о позициях по которым не удавалось пока договориться — а их буквально с каждым месяцем становится все больше и больше.

В следующий раз премьеры встретятся уже в Минске: Румас пригласил Медведева посетить Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице ровно через месяц. Также решено, что позже, если интеграцию не удастся «перезапустить» на уровне правительств, этим вопросом займутся президенты России и Белоруссии.

Более-менее получилось договориться по проблемам поставок российской нефти ненадлежащего качества по трубопроводу «Дружба». Было решено, что Белоруссия начнет вытеснять ее в сторону России 27—28 мая. Также был подписан протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере.

Напомним, что транзит российской нефти в Европу по экспортной магистрали «Дружба» (проходящей через Белоруссию и снабжавшей также белорусские НПЗ) был приостановлен месяц назад из-за попадания в нефтепровод большого объема загрязненного хлорорганикой сырья. Всего, по оценке «Белнефтехима», было заражено около 5 млн тонн нефти. На полное восстановление работы нефтепровода, по мнению белорусской стороны, необходимо до шести месяцев.

Уже 24 мая российская сторона сообщила, что ей удалось очистить нефтепровод примерно от трети загрязненного хлорорганикой сырья. Всего около 2 млн тонн некондиционной нефти было вывезено железной дорогой, танкерами и перегружено в хранилища. Еще около 2 млн тонн загрязненной нефти остается в нефтепроводе на территории России, Белоруссии и Украины. Примерно 1 млн тонн необходимо вывезти с территории Польши и Германии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего чистая нефть в направлении Польши должна начать поступать до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая.

А вот вопрос компенсации Минску за поврежденное оборудование Мозырского НПЗ, за остановку работы двух НПЗ (в Мозыре и Новополоцке), за срыв экспортных контрактов по нефтепродуктам и потерю доходов от транзита нефти — остался «подвешенным» Формально — из-за того, что ущерб неизвестен. Россия и Белоруссия договорились до 10 июня только разработать и утвердить методику оценки ущерба от попадания в систему магистральных нефтепроводов, находящихся на территории Белоруссии, некачественной нефти. Так что сама процедура еще затянется на неопределенный срок.

Вообще-то от пятничной встречи премьеров в Москве ожидали большего накала страстей. Во-первых, потому что именно Дмитрий Медведев назначен Кремлем на роль «злого полицейского» в вопросах белорусско-российской интеграции. То есть, сперва он «ставит вопрос ребром» в жесткой форме, а потом уже Владимир Путин на личной встрече с Александром Лукашенко «понижает накал страстей», играя в «доброго полицейского».

Именно Дмитрий Медведев в Бресте в декабре прошлого года выставил белорусским властям, по сути, ультиматум: сохранение экономической поддержки со стороны РФ (и прежде всего — дешевых энергоносителей) — в обмен на ускоренное исполнение официальным Минском положений договора о создании Союзного государства от 2009 года.

Теперь стиль жесткого давления со стороны Москвы был не только сохранен, но и распространен на другие проблемы. В данном случае — на вопрос с грязной нефтью, из-за которой оказался остановлен нефтепровод «Дружба». Александр Лукашенко ранее заявил о «сотнях миллионов долларов» ущерба для Белоруссии, которые должна компенсировать виновная в проблеме Россия.

Однако в ответ на белорусские претензии, в Москве вспомнили о событиях 2011—2012 годов: тогда Минск получал российскую нефть с существенным дисконтом, а полученные на новополоцком «Нафтане» из нее «растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы» (на самом деле бензин и дизтопливо) шли уже по другим кодам внешнеэкономической деятельности в Латвию и Нидерланды. Экспортные пошлины зачислялись не в российский бюджет, а в белорусский. Используя такой нехитрый прием, Белоруссия за три года нарастила импорт российских нефтепродуктов с 900 тыс. тонн до 8,5 млн; потери бюджета РФ от «белорусской схемы» эксперты оценили в $2 млрд.

Когда все вскрылось, был большой скандал, но в Минске пообещали больше так не делать. Казалось, вопрос удалось замять. Однако за пару дней до встречи премьеров в Москве — и через 7 лет после событий — российское правительство решило «выставить претензию». Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов заявил 21 мая: «Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу „Дружба“, а также задолженности Беларуси, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей».

Впрочем, какое решение по этому вопросу было принято в пятницу в Москве, так пока и остается неизвестным. Однако понятно, что налицо просто нежелание российской стороны платить компенсацию, тем более Минску — тому, кто сам традиционно должен России за все подряд.

«Это агрессивный ход в сегодняшней динамике спора. Минск, несмотря на бурлящие эмоции, не политизировал претензии по грязной нефти, оставлял их на техническом уровне. Москва ответила асимметрично и, я бы сказал — враждебно, — прокомментировал это обстоятельство в своем телеграм-канале известный белорусский политолог Артем Шрайбман. — Самый серьезный кризис в отношениях сегодня — не нефть, газ или молоко, а кризис доверия. Правительства двух стран работают как оппоненты, а не как союзники. Они выискивают старые шпильки, чтобы уколоть в новых спорах, а не пытаются их погасить, как принято у друзей».

По мнению эксперта, новая модель отношений между Минском и Москвой — не поиск компромиссов, не сглаживание углов, а постоянный поиск поводов для претензий. При этом Дмитрий Медведев и его люди — технократы-монетаристы из российского правительства — всегда были враждебны белорусской власти.

«У этих людей не зудит русский мир и фантомные боли от отвалившихся колоний, они просто считают бабки, и поэтому они всегда спокойно обостряли отношения так, как от них никто не ждал, — пишет Артем Шрайбман. — Когда внутри высшей номенклатуры страны-союзника у тебя почти не осталось людей-союзников, в какой-то момент начинаешь задаваться вопросом: а чем наша дружба, особенно в последний год, так уж отличается от душного и не комфортного для обоих партнеров брака?»

Традиционное «разделение обязанностей» в руководстве странного белорусско-российского союза таково: правительства определяют круг проблем, потом президенты их решают. Медведев и Румас обозначили проблемы, из которых самые насущные — компенсация за «нефтяной Чернобыль» и застопорившаяся интеграция. Через месяц премьеры снова встретятся, и тогда на руках у них уже будут какие-то цифры по обоим вопросам. А далее — решать судьбу отношений Москвы и Минска опять придется Александру Лукашенко и Владимиру Путину.

Автор - Михаил Петровский