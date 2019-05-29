]]> ]]>
Главная В мире Новости

Зеленский внес законопроект об импичменте президента

18:16 29.05.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. О его регистрации сообщается на сайте украинского парламента; текст законопроекта пока не опубликован.

Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что президент Украины таким образом выполнил свое предвыборное обещание.

Ранее 29 мая Верховная Рада зарегистрировала еще один законопроект об импичменте. Его внес депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. «Владимир Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает», — написал Гончаренко в фейсбуке.

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что закон об импичменте станет одним из первых, которые он предложит принять.

Президенту Украины может быть объявлен импичмент в случае совершения госизмены или другого преступления. В украинской конституции уже прописана процедура импичмента — и она достаточно сложная.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.05.2019, 23:56
Гость: Психиатр

Он явно не Путин!
29.05.2019, 23:54
Гость: Лена

А он не глуп, быстро понял куда попал и что нужно бежать, пока не поздно!
29.05.2019, 23:20
Гость: Опять

Зеленский нашу Скрепу шатает!
Какой такой еще импичмент???
После Президента только в Монархи!
Надо этого Зеленского оштрафовать за оскорбление власти,по новому закону!
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.