Зеленский внес законопроект об импичменте президента

18:16

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая внес в Верховную Раду законопроект об импичменте. О его регистрации сообщается на сайте украинского парламента; текст законопроекта пока не опубликован.

Представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что президент Украины таким образом выполнил свое предвыборное обещание.

Ранее 29 мая Верховная Рада зарегистрировала еще один законопроект об импичменте. Его внес депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. «Владимир Зеленский заявлял, что одним из первых законопроектов в Раде появится его президентский законопроект об импичменте. Ну что ж, видно, не успевает», — написал Гончаренко в фейсбуке.

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что закон об импичменте станет одним из первых, которые он предложит принять.

Президенту Украины может быть объявлен импичмент в случае совершения госизмены или другого преступления. В украинской конституции уже прописана процедура импичмента — и она достаточно сложная.