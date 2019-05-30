Парламент Израиля назначил первые в истории повторные выборы

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Парламент Израиля (Кнессет) в ночь на четверг, 30 мая, проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов.

Это решение поддержали 74 депутата, 45 парламентариев высказались против инициативы, пишет Haaretz.

В полночь истек официальный срок формирования парламентской коалиции по итогам выборов 9 апреля. К этому сроку партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не смогла договориться о сотрудничестве с партией «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны страны Авигдора Либермана.

Чтобы не дать президенту Израиля возможности сформировать правительство без партии премьера, «Ликуд» инициировала голосование о роспуске Кнессета.

Таким образом, в Израиле состоятся первые в истории досрочные парламентские выборы. Они пройдут 17 сентября 2019 года.