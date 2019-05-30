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Парламент Израиля назначил первые в истории повторные выборы

08:32 30.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Парламент Израиля (Кнессет) в ночь на четверг, 30 мая, проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов.

Это решение поддержали 74 депутата, 45 парламентариев высказались против инициативы, пишет Haaretz.

В полночь истек официальный срок формирования парламентской коалиции по итогам выборов 9 апреля. К этому сроку партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не смогла договориться о сотрудничестве с партией «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны страны Авигдора Либермана.

Чтобы не дать президенту Израиля возможности сформировать правительство без партии премьера, «Ликуд» инициировала голосование о роспуске Кнессета.

Таким образом, в Израиле состоятся первые в истории досрочные парламентские выборы. Они пройдут 17 сентября 2019 года.

Темы: Израиль, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 18:17
Гость: Игорь Сорин

А почему договориться не смогли?
А вот почему. Полукровки и квартероны(четвертаки), которых представляет Либерман, которые служат в Цахале(полукровки в по сути вспомогательных подразделениях, четвертаки в элитных, типа "Гивати" и "Голани"), требуют, чтобы чистокровные, натуральные, характерные, выраженные, религиозные юдены, тоже несли тяготы и лишения. Не понимая той простой вещи, что эти ярковыраженные юдены, своими молитвами своему Б-гу, вносят не меньший, если не больший вклад в обороноспособность Еврейского Государства.
Я НЕ ШУЧУ, НЕ ИРОНИЗИРУЮ. Я, может быть и безбожник, но уж, во всяком случае, не научный атеист!
30.05.2019, 14:47
Гость: Alex202

"Как с таким можно договориться?"
*
В смысле не продается? Или компромата на него нет? Или полиции докопаться не к чему? В каком значении "договориться" употребили?
30.05.2019, 12:11
Гость: Не удивительно

Авигдор Либерман - при рождении Эвик Львович Либерман, родился 5 июля 1958, Кишинёв, Молдавская ССР. Как с таким можно договориться?
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