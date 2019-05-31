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Трамп объявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики

08:12 31.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп объявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе, пишет ТАСС.

Трамп также заявил, что размер пошлины будет со временем увеличиваться, до тех пор, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

"С 10 июня США вводят 5%-ную пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - заявил глава Белого дома. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", - подчеркнул Трамп.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 13:36
Гость: Оллес

А ВеликаяСтена када буит ?
31.05.2019, 11:44
Гость: Иван простак

Молодец. А где наши пошлины на ввоз самолетов- иномарок.
31.05.2019, 10:47
Гость: Pupsik

Трамп - кравчик. Отличный способ нашел и стену не надо строить.
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