В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

19:35

Националисты опрокинули бюст маршала СССР Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове, заявив, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

Скульптура была установлена недалеко от Дворца спорта в 1994 году. Несколько лет назад украинские националисты добились переименования станции метро "Маршала Жукова" и проспекта его имени (сейчас это проспект имени диссидента-эмигранта Петра Григоренко). Однако добиться демонтажа бюста официальными путями им так и не удалось. Год назад националисты повалили памятник, однако мэр города распорядился вновь установить бюст на постамент, пишут "Вести".

В воскресенье националисты, пикетирующие съезд местной партии "Доверяй делам" в Харькове, устроили "коридор позора" делегатам, направлявшимся на мероприятие. А затем толпа направилась к памятнику и сбросила бюст с постамента. "Жукову нет места на Украине", — заявил руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (экстремистская организация, запрещена в России) Максим Жорин в эфире телеканала "112 Украина".

Полицейские пытались усмирить вандалов и попытались воспрепятствовать разгрому памятника, однако им это не удалось. Вместо бюста Жукова на постаменте был установлен флаг Украины.

Мэр Харькова Геннадий Кернес вновь заявил, что бюст Жукова и в этот раз будет восстановлен.