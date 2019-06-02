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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

19:35 2.06.2019
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Националисты опрокинули бюст маршала СССР Георгия Жукова возле Дворца спорта в Харькове, заявив, что действуют в рамках закона о декоммунизации.

Скульптура была установлена недалеко от Дворца спорта в 1994 году. Несколько лет назад украинские националисты добились переименования станции метро "Маршала Жукова" и проспекта его имени (сейчас это проспект имени диссидента-эмигранта Петра Григоренко). Однако добиться демонтажа бюста официальными путями им так и не удалось. Год назад националисты повалили памятник, однако мэр города распорядился вновь установить бюст на постамент, пишут "Вести".

В воскресенье националисты, пикетирующие съезд местной партии "Доверяй делам" в Харькове, устроили "коридор позора" делегатам, направлявшимся на мероприятие. А затем толпа направилась к памятнику и сбросила бюст с постамента. "Жукову нет места на Украине", — заявил руководитель восточного крыла партии "Национальный корпус" (экстремистская организация, запрещена в России) Максим Жорин в эфире телеканала "112 Украина".

Полицейские пытались усмирить вандалов и попытались воспрепятствовать разгрому памятника, однако им это не удалось. Вместо бюста Жукова на постаменте был установлен флаг Украины.

Мэр Харькова Геннадий Кернес вновь заявил, что бюст Жукова и в этот раз будет восстановлен.

Темы: Украина, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 00:19
Гость: мнение вскользь

Нельзя с таким мышлением и в международное пространство(информационное). Что Сталин "резал" из России? Какой России? "Жандарма Европы, палача Азии"? Конституции УССР писал не Сталин, а их принимали Всеукраинские съезды рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. А территория отвечала в целом этническому принципу, как он понимался тогда - по большинству населения. Желание этого населения пребывать в составе РСФСР отсутствовало. Попытка навязать подобное решение привело бы к тому, что "чудо" произошло бы не на Висле в 1921 г., а на Днепре в 1918 г.
03.06.2019, 00:07
Гость: Хорошо сказано

Это верно.
03.06.2019, 00:01
Гость: Что такое "местная партия"? Тогда ЕР тоже местная.

Еще неизвестно, кто повалил этот памятник. Не исключено, что с целью привлечения внимания, сами и завалили. И сами же восстановят. Политика дело грязное. Если же действительно националисты снесли - то они весьма глупы, поскольку их действие вызовет обратную реакцию.
На Украине сейчас как в распотрошенном муравейнике: не поймешь, кто за Коломойского, кто за Рабиновича, а кто за Саакашвили.
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