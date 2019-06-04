Зеленский внес в Раду законопроект о конфискации имущества коррупционеров

14:42

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций в органах государственной власти или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», - говорится в карточке документа.

Пояснительная записка и текст законопроекта пока не опубликованы.

Согласно документу, который был разработан экспертами при содействии компетентных иностранцев, незаконные активы должностных лиц станут конфисковать по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, сообщает Deita.ru.

Гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.