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Зеленский обратился к США с просьбой о новом вооружении

10:49 6.06.2019
Фото с сайта depo.ua
Фото с сайта depo.ua
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Сенатор-республиканец Роберт Портман встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Президент Украины заявил, что страна нуждается в новых системах вооружений, и рассказал о храбрости своих войск.

После завершения визита и возвращения в США Портман в ходе своего выступления в Сенате рассказал о содержании своей беседы с украинским лидером. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

По словам американского сенатора, Зеленский «откровенно говорил о храбрости своих войск и о том, что им нужны системы вооружения и элементарные условия».

«Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и о том, что сигнал вещательного телевидения Украины пытаются подавить, чтобы внести раздор между жителями Донбасса», — отметил Портман.

Он добавил, что обсудил с Владимиром Зеленским некоторые идеи, которые могли бы сыграть свою роль в противостоянии пропаганде и помешали бы распространению дезинформации. Некоторые идеи, подчеркнул республиканец, уже были представлены им в Госдепартамент США.

Беседу с украинским лидером, которая состоялась 30 мая, Портман назвал продуктивной. Разговор американского политика с Зеленским длился около часа, в течение которого стороны затронули «широкий спектр тем».

Кроме того, республиканец пообщался и с Русланом Хомчаком, который был недавно назначен начальником Генштаба ВСУ, насчет того, какую помощь США могут оказаться украинской армии.

«Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — заключил Роберт Портман.

В 2020 году финансовом году, который в США начинается с 1 октября, Вашингтон выделит 250 миллионов долларов на поставки Украине военной помощи, в том числе оборонительного вооружения летального действия. В американском бюджете на текущий финансовый год на эти же цели было предусмотрено 200 миллионов.


 

Темы: Владимир Зеленский, США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 14:43
Гость: Паяцем был,

Паяцем и остался. Уже кто-то за ниточки дёргает.
06.06.2019, 14:41
Гость: А просто поговорить со "злодеями" из несогласных республик?

Вдруг найдут общий язык?
06.06.2019, 14:39
Гость: На самом деле

Это происки спичрайтеров из МИДа Украины. Они вставляют фрагменты из прошлых речей Порошенко. Тем самым подставляя квнщика. А так то он мира хочет.
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