Россиянка Богдана Осипова получила в США семь лет за похищение своих детей

09:11

Окружной суд города Уичито, штат Канзас, приговорил к семи годам лишения свободы гражданку России Богдану Осипову, признав ее виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также вымогательстве алиментов. Об этом сообщил ТАСС.

Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец детей, военнослужащий Брайан Молби.

По версии следствия, в 2014 году Осипова, имеющая двойное гражданство, вывезла из США в Россию двух детей без согласования с мужем, с которым она начала бракоразводный процесс. Вернувшись в Россию, она родила третьего ребенка.

Американский суд решил, что дети должны жить с отцом. В сентябре 2017 года Осипова вернулась в США, чтобы решить вопрос опеки над детьми, и была арестована по иску бывшего мужа. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне считает приговор в виде семи лет заключения для многодетной матери несправедливым и нарушающим права российских граждан властями США.

«Дело Б. А. Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США. Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности», — написали представители генкосульства в Twitter.

По их мнению, Осипова получила свой срок фактически за то, что просила своего экс-супруга платить алименты. Российские дипломаты назвали приговор несправедливым и негуманным. Они намерены добиваться его пересмотра.

Дети Осиповой находятся в России под опекой ее родной тети. Адвокаты россиянки намерены подать апелляцию на приговор.