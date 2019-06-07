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Россиянка Богдана Осипова получила в США семь лет за похищение своих детей

09:11 7.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Окружной суд города Уичито, штат Канзас, приговорил к семи годам лишения свободы гражданку России Богдану Осипову, признав ее виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также вымогательстве алиментов. Об этом сообщил ТАСС.

Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец детей, военнослужащий Брайан Молби.

По версии следствия, в 2014 году Осипова, имеющая двойное гражданство, вывезла из США в Россию двух детей без согласования с мужем, с которым она начала бракоразводный процесс. Вернувшись в Россию, она родила третьего ребенка.

Американский суд решил, что дети должны жить с отцом. В сентябре 2017 года Осипова вернулась в США, чтобы решить вопрос опеки над детьми, и была арестована по иску бывшего мужа. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне считает приговор в виде семи лет заключения для многодетной матери несправедливым и нарушающим права российских граждан властями США.

«Дело Б. А. Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан властями США. Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности», — написали представители генкосульства в Twitter.

По их мнению, Осипова получила свой срок фактически за то, что просила своего экс-супруга платить алименты. Российские дипломаты назвали приговор несправедливым и негуманным. Они намерены добиваться его пересмотра.

Дети Осиповой находятся в России под опекой ее родной тети. Адвокаты россиянки намерены подать апелляцию на приговор.

Темы: Россия, США, Проблемы материнства и детства в мире, Дети
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 16:21
Гость: Nikола

За что боролась, на то и напоролась. Ума - палата! Увезла детей, заметьте, граждан США, из страны, а потом вернулась за алиментами и, вполне естественно, нашла, что искала. На ошибках учатся, однако, на чужих учиться безопасней, а на своих надёжней.
07.06.2019, 15:09
Гость: личный опыт

Зачетный троллинг! Давно так не смеялся!
07.06.2019, 14:50
Гость: мнение

Что за бред ? Ее что , по сфабрикованному обвинению забрали ? Ее судили за уголовное преступление, и правильно!
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