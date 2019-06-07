МИД России заявил о возможном наращивании контингента в Венесуэле

13:01

Число российских военнослужащих в Венесуэле могут увеличить. Об этомзаявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Согласно контрактам, контингент россиян может быть настолько многочисленным, насколько это потребуется.

«Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше — сколько необходимо», — заявил Щетинин. Его слова привел ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что крупной группы российских военных в Венесуэле нет и не планируется. Там находятся только специалисты, необходимость присутствия в стране которых указана в соответствующих соглашениях.

«Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска — этого не было никогда. Мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС», — заявил президент.

Президент США Дональд Трамп в то же время заявил, что Москва проинформировала Вашингтон о выводе «большинства своих людей» из латиноамериканского государства. Это заявление вызвало удивление в России: президента США никто не собирался информировать о вводе или выводе россиян из этой страны.