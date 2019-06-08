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Президент Молдавии предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации

15:46 8.06.2019
Фото со страницы Игоря Додона в соцсети
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Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.

"Ситуация очень сложная и тяжёлая. Мы на грани дестабилизации… Я знаю, что вас призывают выйти на протесты, но в ваших рядах будут провокаторы", - приводит РГ слова Додона.

Игорь Додон также обратился к руководству местных силовых ведомств, входящих в состав правительства.

"Господа офицеры! Мы знаем, что вы получили указание не препятствовать действиям провокаторов. Знайте, что ситуация в стране поменяется, и вам придется отвечать за эти преступления. Не думайте, что вас заберут с собой, когда кто-то будет бежать из страны", - заявил президента Молдавии.

Напомним, что после состоявшихся в феврале парламентских выборов в Молдавии сохраняется сложная внутриполитическая обстановка. Избранные депутаты так и не смогли сформировать парламентское большинство и правительство до истечения установленного законом срока - 7 июня. Эта ситуация может привести к роспуску парламента, однако глава государства пока что такого решения не принял, в расчете на то, что парламентарии все-таки смогут договориться.

Темы: Молдавия
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Комментарии читателей
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08.06.2019, 23:55
Гость: личный опыт

Прямо вижу, щас Додон берет гитару и начнет "Господа офицеры, голубые князья..." что то я не вкурю насчет Додона, с Путиным поматросил и бросил...
Тыщу раз тут писал, не надо мучить цыган демократией, там всякими парламентами и пр. Им нужен один такой начальник - цыганский барон Лойко, с трубкой, что б песни были каждый день, вино, праздник, цыганки в пестрых платках с монисто, лошади, кибитки, медведи дрессированные ...
а вы им скучные заседания в парламенте подсовываете, изверги чесслово.
08.06.2019, 16:09
Гость: Салтан

Когда президент Додон дестабилизация вполне вероятна.
08.06.2019, 16:08
Гость: ПРАЦЕЛЬС

господа офицеры не только не препятствуют, но, как мы с вами знаем))), легко сами стреляют из танков по парламенту за какие-то 300 баксов))))
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