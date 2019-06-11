Молдова: Плахотнюк не выпускает из рук «захваченное государство»

Политический кризис в Молдавии - два правительства, два премьер-министра, два президента

Политический кризис в Молдове, когда после состоявшихся 24 февраля парламентских выборов у победителей никак не получалось сформировать правящую коалицию и, соответственно, правительство, не завершился. Кризис перешёл в другую форму – взрывоопасную.

Владимир Плахотнюк. Стоп-кадр с видео

Перед угрозой роспуска парламента лютым антагонистам – социалистам, ориентированным на сближение с Россией (ПСРМ), и бывшим оппозиционерам, смотрящим в сторону Европы и особенно Румынии (ACUM), – удалось впрячься в одну упряжку.

Произошло это стремительно и неожиданно для многих: коалиция «коня и трепетной лани» родилась в полутёмном зале для заседаний парламента при выключенных микрофонах. Персонал устроил демарш, благо был выходной день, воскресенье, 9 июня. Принимали политические роды 61 депутат от ПСРМ и ACUM, ни Демократическая партия Молдовы (PDM), ни шоровцы голосовать за коалицию не пришли: первые не смирились с внезапным отстранением от власти, а вторые без первых не в состоянии сделать ни шагу.

Впрочем, кворум был и без отсутствующих. Новорождённая в полумраке коалиция тут же избрала спикера парламента – лидера социалистов Зинаиду Гречаный и вручила портфель премьер-министра главе партии PAS Майе Санду.

«Все мы должны стать, пусть даже на неопределённый период, движущей силой, которая положит конец нищете, конец захвату власти в стране теми, кто хочет подчинить себе всё, что их окружает. Мы должны служить нашему народу так, как подобает депутатам», – сказала Гречаный в своём первом выступлении в качестве спикера.

В тот же день коалиция единогласно проголосовала за Декларацию блока ACUM, которой Молдова объявляется «захваченным государством».

«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества. В связи с чем возникла необходимость освобождения захваченного олигархами государства и вывод государственных структур из-под влияния олигархов из Демократической партии», – сказано в документе.

Заметим, что тезис о «захваченном государстве» принадлежит не молдавским политикам, а генеральному секретарю Совета Европы Турнбьёрну Ягланду, который в 2015 году написал об этом статью в The New York Times. Кто мог тогда подумать, что спустя несколько лет, когда уже казалось, что власть Плахотнюка установлена навечно, ножки кресел под его демократами надломятся?

Чем это грозит PDM?

Во-первых, полным разрушением всей вертикали влияния. Масштабы потерь от такого разгрома сложно оценить: достаточно сказать, что на парламентских выборах демократы «взяли» 17 округов – столько же, сколько и формально победившие социалисты. Всего у Плахотнюка было в руках 37 депутатских мандатов (собственной партии и шоровцев) – и ситуация после выборов для него выглядела более чем обнадёживающей. В 2014 году, имея на старте всего 19 депутатских кресел, он меньше чем за год подчинил себе всю власть в стране. Теперь же он не смог этого добиться с вдвое лучшими стартовыми условиями.

Во-вторых, если коалиция сумеет удержать власть, Плахотнюку и его клике грозят громкие уголовные дела – на поверхность вплывёт многое, что удавалось скрывать благодаря тотальному контролю демократов над силовиками и судебной системой молдавского государства.

Что касается судов, очень показательны действия Конституционного суда Молдовы в эти дни: в пятницу, 7 июня, судьи отклонили запрос Додона о дате роспуска парламента в случае невозможности сформировать правительство, а затем объявили, что эта дата… 7 июня! Более того, оказалось, персонажи в судейских мантиях сделали вид, будто в Конституции Молдовы не написано, что после трёх месяцев бездеятельности парламента президент страны ВПРАВЕ его распустить. То есть может, но не обязан. Несложно догадаться, в чьих интересах действовал КС, когда вслед за этим странным решением принял пачку других, уже не просто странных, а дестабилизирующих государство.

Ручной суд Плахотнюка, именующийся Конституционным,

отменил решения парламента о назначении спикера и премьер-министра;

отменил решение парламента о назначении правительства;

временно отстранил от должности президента Молдовы Игоря Додона;

передал полномочия президента (!) бывшему премьер-министру Павлу Филипу, представителю PDM, разумеется.

Филип, назначенный судьями КС президентом Молдовы (дико звучит, но тем не менее это так), тут же обратился к тем же судьям с представлением о роспуске парламента как недееспособного с 8 июня 2019 года;

суд с назначенным им «временным президентом», конечно же, согласился;

«временный президент» распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 6 сентября.

Так выглядит молдавская эрзац-демократия. Шесть эрзац-судей назначают эрзац-президента и удовлетворяют все прихоти эрзац-демократов.

Дракон о многих головах – «захваченное государство» – зашевелился. Одна из его главных голов изрыгнула пламя. Встрепенулись и головы помельче. Так, руководитель Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь заявил о своём неподчинении новому министру внутренних дел Андрею Нэстасе. Глава МВД сделал попытку пообщаться со своим предшественником, который считает себя действующим министром, но ответа не получил.

В свою очередь, парламентское большинство и правительство отказались подчиняться решениям ручных эрзац-судей Плахотнюка и призвали полицию перейти на сторону правительства (пока что полицейские начальники, как и полагается в «захваченном государстве», на стороне PDM).

Конституционный суд создал в стране двоевластие: с одной стороны, законно избранный президент, законно избранный парламент и избранное новой правящей коалицией правительство, с другой – эрзац-демократы во главе с Плахотнюком, проигравшие битву за власть в правовом поле. Как итог – два президента, два премьера, работающий парламент и досрочные выборы в одном флаконе.

Обе стороны обвиняют друг друга в государственном перевороте, при этом «перевернул» ситуацию в стране КС – шесть кукол в судебных мантиях и с паспортами граждан Румынии. Не сами, конечно: кукловод дёрнул за ниточки. Этих ниточек у него великое множество.

Кроме всего прочего, Плахотнюк свёз в Кишинёв людей, надеясь, что «улицу» соберут и его политические противники, а там и до силового противостояния недалеко, до крови, до молдавской «небесной сотни». Благо у приятеля молдавского олигарха – бывшего украинского президента Петра Порошенко – имеются подельники, которые с радостью поделятся и опытом организации майдана, и снайперскими винтовками, и боевиками.

Пока что «улица» демократов машет лозунгами, кричит речёвки и издевается над индюками. При чём здесь Додон, спросите, ведь он правительство не формирует, это делает коалиция? Однако Плахотнюк, видимо, до последнего надеялся на коалицию с ПСРМ или в худшем случае ждал роспуска парламента.

Понедельник новой недели начался тревожно: состоялись заседания сразу двух правительств – нового и того, которое уходить не собирается. Бывший премьер, считающий себя действующим (он же – «временный президент»), Павел Филип собрал министров и других высокопоставленных чиновников с тем, чтобы продолжать ими руководить. «Госинституты будут работать в нормальном режиме так, чтобы граждане не страдали от этого тупика, который можно преодолеть путем диалога политических сил», – написал Филип на своей странице в Facebook.

Провела заседание и новый премьер Майя Санду. Новые министры единогласно уволили главу Генинспектората полиции Пынзаря – того самого, который отказался подчиняться. В здание правительства у нового Кабинета министров Молдовы доступа нет.

«Никаких шагов назад не будет», – заверил журналистов президент РМ Игорь Додон. По его словам, демократы выбрали путь захвата власти силой.

Международное сообщество, к которому правящая коалиция Молдовы обратилась за помощью, пока реагирует на острый кризис в стране осторожно. Государственный департамент США призвал молдавские партии к «политическому диалогу» и «сдержанности», и только. «Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и проходили в соответствии с основными правилами. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства», – сообщили из Вашингтона. Иначе говоря, разбирайтесь сами.

Не смолчал и альянс НАТО, хотя Молдавия – не член блока, который сейчас «с беспокойством следит за политическим кризисом в Республике Молдова». И советует всем лидерам избранных в парламент политических сил «работать вместе», словно не замечая, что никаким «вместе» даже не пахнет. Обеспокоен и глава ОБСЕ: «Граждане Молдовы нуждаются в политическом решении нынешнего кризиса и стабильности, чтобы обеспечить европейский путь страны».

Европейские речи расплывчаты и бессодержательны. Высокий представитель ЕС Федерика Могерини и комиссар ЕС по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан сухонько сообщили, что ЕС «принял к сведению решения, принятые вчера молдавским парламентом, в том числе и о формировании правящей коалиции». И заявили, что «Европейский союз готов работать с законным демократическим правительством», не уточняя, какое именно правительство Европа считает законным.

Не любит Запад молдавских социалистов, оттого и формулировки сквозь зубы. Однако и Плахотнюка не жалуют – поддерживать олигарха, захватившего страну, пока прямо никто не хочет.

А вот господин Ягланд остался верен себе: он обратился в Венецианскую комиссию с тем, чтобы там дали срочную оценку решению «временного президента» распустить парламент. «Последние решения КС Молдовы сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они произвольны», – считает генсек Совета Европы.

Пока США отстраняются, а в Европе советуются по поводу молдавского кризиса, МИД России высказался предельно ясно: «В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу…»

Однако в самой Молдове ясности нет. Понятно лишь, что Плахотнюк не собирается выпускать из рук «захваченное государство» – не для этого он его захватывал.

…Несчастных индюков молдавские эрзац-демократы связали и забросили во двор президентуры Молдовы через трёхметровую ограду. Известный бандитский приём из 90-х: угрожать таким образом расправой – в данном случае президенту республики.