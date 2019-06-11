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Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

08:23 11.06.2019
Митинг в Алматы
Фото ©Tengrinews.kz
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В Алматы и Нур-Султане в понедельник были задержаны около 200 участников несанкционированным митингов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Нурдильда Ораза.

Отмечается, что  150 человек привлечены к административной ответственности.

"В воскресенье, 9 июня было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы. Во второй день - порядка 200 человек было задержано, из них на 150 было составлены административные протоколы", - прокомментировал ситуацию Ораз.

В МВД также считают, что прошедшие незаконные митинги были организованны сторонниками экстремистской организации ДВК по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

"В городах Нур-Султан и Алматы активными сторонниками "ДВК", запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов. Надо признать, что активистами "ДВК" в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка", - отметили в ведомстве.

9 и 10 июня в Нур-Султане и Алма-Ате прошли несанкционированные акции. Участники митингов, в частности, требовали бойкотировать президентские выборы.

По предварительным данным ЦИК, на выборах главы государства одержал победу действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.

Темы: Казахстан, Выборы в Казахстане
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 12:20
Гость: выборы

почемуто Пригласительные принесли не всем избирателям а как то выборочно
11.06.2019, 09:02
Гость: ser

тока ..... призывают бойкотировать выборых для которых отсутсвует порог явки
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