В Гонконге 22 человека пострадали во время акции протеста

18:03

Двадцать два человека пострадали в результате столкновений полиции и демонстрантов в Гонконге , выступающих против поправок к закону об экстрадиции, пишет РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Ранее глава полиции Гонконга назвал столкновения с протестующими "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остаётся другого выбора, как применить силу.

Полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции набрала силу после полудня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. В протестах участвуют преимущественно студенты, многие магазины, предприятия и банки закрыты в среду, так как сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.

Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

Это уже вторая крупная демонстрация за последнюю неделю, 9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые, в случае одобрения парламентом, позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта обеспокоены, что возможные изменения в экстрадиции позволят высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Обсуждение вопроса в законодательном органе Гонконга сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.