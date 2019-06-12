]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Судане произошла новая попытка госпереворота

16:37 12.06.2019
Переворот в Судане
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

В Судане совершена попытка переворота против временного Военного совета, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что были задержаны 68 офицеров, принимавших участие в неудавшемся путче. В отношении них проводится расследование. Большинство в группе, которая пыталась свергнуть Военсовет, - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако до сих пор договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек. Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и начале всеобщей забастовки. Посреднические попытки возобновить его предпринимает в настоящее время Эфиопия.

Темы: Судан, Борьба оппозиции за власть за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.06.2019, 17:45
Гость: скоро в Гондурасе

попытки переворотов будут каждый месяц))
12.06.2019, 17:37
Гость: Блин!!!!

Вот на хрена мне Судан????
12.06.2019, 17:19
Гость: Тревожит

меня этот Судан.
Все комментарии (4)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.