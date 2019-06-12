В Судане произошла новая попытка госпереворота

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В Судане совершена попытка переворота против временного Военного совета, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что были задержаны 68 офицеров, принимавших участие в неудавшемся путче. В отношении них проводится расследование. Большинство в группе, которая пыталась свергнуть Военсовет, - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако до сих пор договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек. Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и начале всеобщей забастовки. Посреднические попытки возобновить его предпринимает в настоящее время Эфиопия.