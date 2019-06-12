Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского

21:42

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покидать пост, назвав внесенное в Раду представление об увольнении незаконным, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Babel.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", — заявил Луценко.

По мнению генпрокурора, депутаты не будут голосовать за его отставку.

Луценко также отметил, что по украинским законам пятилетняя работа в законодательном или правоохранительном органе приравнивается к юридическому образованию, необходимому для его должности, а у него уже "четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной раде".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду документы об увольнении Луценко. Как пояснили в администрации главы государства, основанием для этого стало отсутствие у генпрокурора диплома юриста.

На прошлой неделе парламент Украины отказался отправить в отставку главу МИД Климкина, министра обороны Степана Полторака и руководителя СБУ Василия Грицака. При этом все три политика ранее сами написали заявления об уходе.