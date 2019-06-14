«Танкеры взорвал Иран»: Пентагон показал видео

11:06

Глава МИД Ирана заявил, что обвинения о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Он назвал это попыткой замаскировать экономический терроризм против страны



Стоп-кадр видео Press TV / Youtube.com

В США разместили в открытом доступе видеозапись, на которой якобы запечатлены люди, стоящие на иранском катере, принадлежащем Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

Это указано в заявлении, распространенном в четверг официальным представителем Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитаном Биллом Урбаном.

Как сообщил Урбан, американские ВМС получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06.12 (05.12 мск) и 07.00 (06.00 мск) соответственно. Экипаж Kokuka Courageous покинул судно, заметив на борту после первого взрыва предмет, напоминающий неразорвавшуюся мину, сказал он.

В 8.09 (9.09 мск) после сигнала бедствия в районе инцидента были замечены многочисленные катера КСИР, обратил внимание американский офицер. По его словам, иранские суда приняли на борт людей с Altair и попытались также забрать моряков с Kokuka Courageous, но их опередил американский эсминец Bainbridge.

«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса «Гашти» приблизился к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)», - утверждают составители заявления.

Урбан подчеркнул, что американские самолеты заметили катера КСИР вблизи второго атакованного судна Front Altair еще утром 13 июня. Позже такие же суда, как утверждают американские военные, предприняли попытку приблизиться и к Kokuka Courageous, но американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и принял на свой борт членов экипажа. Но после этого иранцы все же подошли к танкеру, но, по заверениям Урбана, чтобы забрать неразорвавшуюся мину.

СЕНТКОМ сопроводил заявление черно-белой видеозаписью и двумя цветными фотографиями с пометкой «рассекречено». На фотографиях, которые были сделаны с борта американского Bainbridge, видны следы от пробоины в борту Kokuka Courageous и предмет, обозначенный как «вероятная мина».

Происхождение видеокадров не поясняется.

На них можно увидеть, как катер с людьми приближается к борту танкера, по виду похожего на Kokuka Courageous, и останавливается у того самого места, где на фотографии была обозначена «вероятная мина».

Затем люди производят некие манипуляции (в силу плохого качества картинки сложно точно определить, что именно они делают), и корабль отплывает обратно. На видео прямо не указано, что это за судно, в отличие от фотографий, на которых видна надпись Courageous на борту танкера.

Ранее о существовании такого видео сообщил американский телеканал CNN. Его источники из числа американских официальных лиц утверждают, что запись была сделана с борта военного самолета США.

По версии телеканала, иранский катер подошел к танкеру, хотя в данном районе уже около четырех часов находились американский эсминец Bainbridge и принадлежащие США беспилотник и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon.

Американская сторона возложила ответственность за инцидент на Иран. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. В связи с атакой на танкеры Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, заявил, что обвинения Соединенных Штатов о причастности Ирана к нападениям на танкеры безосновательны. Он назвал это попыткой саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

«Я предупреждал именно о таком сценарии еще несколько месяцев назад. И не потому, что я ясновидящий, а потому, что вижу разработчиков этого плана», - подчеркнул дипломат.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе подверглись нападению нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

Некоторые данные свидетельствуют, что в Оманском заливе имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Членов экипажа Front Altair эвакуировали в Иран. Моряков с арендованного японской транспортной компанией Kokuka Courageous разместили на борту ракетного эсминца Bainbridge. Владелец одного из танкеров утверждает, что на борту Front Altair были 11 россиян, никто из них не пострадал.

Позже американские военные моряки обнаружили на корпусе Kokuka Courageous несработавшую мину, сообщил телеканалу Fox News высокопоставленный представитель Пентагона. Он подчеркнул, что при помощи именно таких бомб в мае этого года в том же районе были повреждены четыре танкера.

Это происшествие обсуждалось на заседании Совбеза ООН по просьбе США, но никаких решений принято не было, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

«Заинтересованные страны проведут свои расследования, как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)», - отметил он.

Автор: Лидия Мисник