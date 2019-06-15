КС Молдавии отменил решения, спровоцировавшие кризис в стране

14:47

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые с 7 по 9 июня, пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов, признании незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

Данное решение является окончательным. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал это решение.

"Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!" — заявил Додон.

Политическая ситуация вновь обострилась в Молдавии в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство во главе с Майей Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Парламент в ответ обвинил находившуюся у власти Демократическую партию в попытке через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд отстранил Додона от должности президента и назначил временно исполняющим его обязанности вице-председателя ДПМ Павла Филипа, чтобы тот распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Додон аннулировал указ Филипа, заявив, что он не соответствует нормам конституции. Около ста глав местных администраций выступили в поддержку правительства Санду. В результате 14 июня Демпартия объявила, что правительство Филипа уходит в отставку.