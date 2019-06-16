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В Чехии предложили сделать 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» 1968 г.

12:02 16.06.2019
Операция "Дунай"
Фото с сайта wikipedia.org
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Депутаты нижней палаты парламента Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения" войск государств - участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в 1968 году в Чехословакию, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

С законодательной инициативой выступили парламентарии восьми из девяти депутатских фракций в нижней палате высшего законодательного органа. К ней не присоединились представители компартии. Ее предстоит обсудить правительству республики.

Как отмечает агентство, инициатива чешских депутатов стала ответной реакцией на подготовленный депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".

Законодательная инициатива российских депутатов-коммунистов вызвала обостренную реакцию в Чехии. Президент республики Милош Земан заявил, что, если бы законопроект был принят Госдумой, это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между его страной и Россией. Пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек назвал этот документ "дерзкой провокацией против Чехии и президента [республики]".

Между тем посол РФ в Чехии Александр Змеевский в четверг заверил Земана в осуждении Россией акта ввода войск государств - членов ОВД в Чехословакию в 1968 году и "неизменности российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993)", рассказали ТАСС в посольстве РФ в Чехии.

Темы: Чехия, История СССР
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 01:01
Гость: предлагаю

объявить обструкцию монголо-татарам (за иго), шведам (за Северную войну), французам за 1812 год !
17.06.2019, 00:59
Гость: действительно,

Сережа, посмешил !
17.06.2019, 00:50
Гость: ответ

Ага, так Крым таки был завоеван у турков! Вона, каки дела. Значит, имеют право, если рассуждать по-дебильному, возвратить. В составе Осм. империи, вроде бы с 1475 года и 300 лет, а в РИ - с 1784 по 1917.
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