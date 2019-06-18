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Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

22:36 18.06.2019
Крушение малайзийского Boeing-777. Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. 

Сюжет вышел накануне обнародования доклада Совместной следственной группы (JIT). На данный момент неясно, будут ли эти имена указаны в итогах официального расследования, однако министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что 19 июня JIT раскроет имена именно этих людей, а уголовный суд голландского Схипхола предъявит им обвинения, пишет РБК.

Телеканал называет четыре имени:

- Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev) — командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По данным группы Bellingcat, к этой бригаде мог быть приписан «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет;

- Иван Безъязыков — гражданин Украины, единственный из всех названных фигурантов дела оказывается в кадре. На Украине Безъязыков подозревается в госизмене. Он также внесен в базу данных сайта «Миротворец». В разговоре с корреспондентом он сообщает, что был знаком с некими Сергем Дубинским и Олегом Пулатовым;

- Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — фигурировал в расследованиях Bellingcat как ключевой организатор перевозки ЗРК «Бук», также фигурировал в повестках на допрос в связи с крушением Boeing MH17 под Донецком, адресованных СБУ россиянам в октябре 2017 года;

- Олег Пулатов (позывной «Гюрза») — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который «непосредственно сопровождал «Бук».

В мае 2018 года следствие в Нидерландах представило выводы, согласно которым сбитый в июле 2014 года в зоне конфликта на востоке Украины Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines был поражен зенитным комплексом «Бук», который принадлежал российским Вооруженным силам, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.

Российский МИД, комментируя выводы следствия, заявил, что у озвученной на пресс-конференции версии нет никаких доказательств. Кроме того, следователи из Нидерландов проигнорировали предоставленные Россией данные, а авторы доклада о его итогах «забыли упомянуть» тот факт, что экспертам и представителям прокуратуры были переданы технические и конструкторские данные ракет системы «Бук» и первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 23:12
Гость: Влад

Чтобы все эти фамилии имели смысл, сначала надо предоставить неопровержимые доказательства, что Бук был российский. А вот с этим, похоже, имеются большие проблемы - не увязываются концы с концами.
18.06.2019, 22:52
Гость: kib

А между тем Малазия, как пострадавшая сторона открестилась от выводов от этого якобы следствия. МАЛАЗИЯ ЗНАЕТ КТО СБИЛ БОИНГ.РФ ДОЛЖНА ПОДАТЬ В СУД НА АВТОРОВ ЭТОГО ПАСКВИЛЯ.
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