Проезд по платным трассам в России может подорожать

Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова

"Автодор" изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в 2026 году, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

"В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем", - приводит его слова ТАСС.

Петушенко подчеркнул, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика, поэтому решение по индексации будет приниматься взвешенно.

По его словам, в 2025 году сбор платы за проезд составил 140 млрд рублей, при этом доля трассы М-4 "Дон" в формировании доходов снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

Последняя индексация тарифов "Автодора" прошла в феврале 2025 года - тогда стоимость проезда увеличилась в пределах инфляции. Таким образом, проезд от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" вырос на 360 рублей (до 4 610 рублей), по М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей (до 3 550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 - на 344 рубля (до 4 825 рублей).

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2026, 22:28
    Гость: Не нуно сравнивать Россию и Европу

    В Европе дороги есть для скоростных магистралей и есть проезжие.
    Сеть автодорог создавалась веками-начиная с Римской Империи.
    В России дороги строились для перемещения грузов в эпоху Индустриализации,т.е. ради совсем других целей.
    В Европе средняя продолжительность зимнего времени 60-80 дней.
    В России от 70 до 120 то есть в два раза дольше и качество дорожного полотна желает быть по-лучше опять же из за неблагоприятных метооусловий. Даже в Москве и МО дороги настолько промерзают что асфальт в оттепель превращается в крошево.
    Лить бетонные бесперспективно-по той же причине.
    По сему-катайся дома и не вспоминай Россию.
    Она привыкла выживать без советчиков.

  2. 22.01.2026, 22:26
    Гость: А где в мире подешевело?

    А если кто-то сомневается что у нас именно Россия (а не что-то другое), тому 282 честно подскажет

  3. 22.01.2026, 22:21
    Гость: Виктор

    В начале октября 2025го возвращался из Москвы в Кропоткин по М4 на Чери Тиго по транспондеру . 4900руб. хватило лишь до Батайска.

  4. 22.01.2026, 19:40
    Гость: Фома

    кто-то ещё сомневается? И что в России за последние 35 лет подешевело , кроме жизнь у людей и труд честно трудящихся?

