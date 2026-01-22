Проезд по платным трассам в России может подорожать

14:20 22.01.2026

"Автодор" изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в 2026 году, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

"В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем", - приводит его слова ТАСС.

Петушенко подчеркнул, что излишнее увеличение тарифа может повлечь за собой уменьшение трафика, поэтому решение по индексации будет приниматься взвешенно.

По его словам, в 2025 году сбор платы за проезд составил 140 млрд рублей, при этом доля трассы М-4 "Дон" в формировании доходов снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД.

Последняя индексация тарифов "Автодора" прошла в феврале 2025 года - тогда стоимость проезда увеличилась в пределах инфляции. Таким образом, проезд от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" вырос на 360 рублей (до 4 610 рублей), по М-11 "Нева" от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей (до 3 550 рублей), а от Москвы до съезда на Казань по М-12 - на 344 рубля (до 4 825 рублей).