Массовая депортация: Трамп выгоняет нелегалов из США

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По словам президента США, вышлют мигрантов «так же быстро, как они сюда пришли»

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Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную высылку из страны нелегальных мигрантов. В своем твиттере американский лидер сообщил, что депортации начнет Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE).

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов.. <...> Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп похвалил Мексику, использующую строгие миграционные законы, По его словам, благодаря усердию мексиканских властей «многих людей останавливают задолго до нашей [американской] южной границы». Гватемала также делает свой вклад в борьбу с нелегальной миграцией, отметил он, поскольку власти страны собираются подписать соглашение о предоставлении убежища гражданам третьих стран.

Этот акт позволит мигрантам получать убежище в той стране, куда они въехали в первую очередь.

Трамп также жестко раскритиковал своих политических оппонентов в конгрессе США — демократов. Он призвал их поддержать миграционную реформу в США, поскольку этот шаг «поможет завершить пограничный кризис».

Ранее Мехико и Вашингтон пришли к соглашению, по которому 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих на получение американского убежища, будут ожидать рассмотрение документов властями США, находясь на территории Мексики. Власти латиноамериканской страны примут меры для пресечения нелегальной миграции. Они разместят на южной границе подразделения национальной гвардии, передает ФАН.

Стоит отметить, что еще в начале апреля мексиканские власти отказывались сдерживать огромные караваны мигрантов, стремящихся попасть в США. Спустя два месяца президент США Дональд Трамп объявил, что введет пошлины в размере 5% на все товары из Мексики, пока Мехико «не разберется с проблемой мигрантов». Размер пошлины должен был увеличиваться ежемесячно, пока не достиг бы 25% к 1 октября.

Мехико решило пойти навстречу Вашингтону после такой угрозы своей экономике. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что прислушается к предложению Трампа «на одном условии».

«Мы не позволим ничего, что нанесет ущерб нашему суверенитету», — подчеркнул мексиканский президент. При этом он выразил уверенность, что оба государства придут к соглашению до того, как санкции США в отношении мексиканских товаров вступят в силу.

Вскоре после этого Трамп заявил, что власти Мексики хотят договариваться и направили в Вашингтон делегацию. По его словам, в ходе переговоров в Белом доме между представителями США и Мексики был достигнут прогресс, но этого недостаточно.

Он также заявил, что в мае на американо-мексиканской границе были арестованы 133 тыс. человек. Ответственность за это он возложил на мексиканскую сторону и демократов в конгрессе США, которые отказываются выделить финансирование на иммиграционную реформу. В итоге мексиканцы согласились сдерживать мигрантов из других латиноамериканских стран.

В середине мая Дональд Трамп объявил, что собирается реформировать американскую миграционную систему. В частности, он сообщил о намерении отменить «грин-карты». Реформа преследует две цели: защитить границы США и положить конец нелегальной иммиграции и привлекать в страну лучшие кадры из числа иммигрантов.

Доля высококвалифицированных иммигрантов, по мнению Трампа, должна вырасти с 12% до 57%. Лотерейные «грин-карты» Трамп намерен заменить на новые визы «Build America Visa».

Борьба против нелегальной иммиграции была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, передает НСН.

Трамп также обещал построить на американо-мексиканской границе стену. По его словам, заграждение сэкономило бы бюджету США миллиарды долларов, если бы Демократическая партия поддержала это решение в конгрессе.

«В любом случае, людей не пустят в нашу страну нелегально! Мы закроем всю южную границу, если возникнет необходимость», — Трамп также подчеркнул, что реализация проекта по строительству стены помогла бы остановить поток наркотиков из Мексики в США. Стоимость стены «от моря до моря» оценивается в $5 млрд.

В 2019 году Пентагон направил несколько военнослужащих на границу США и Мексики для оказания помощи таможенникам и пограничникам в борьбе с нелегальными иммигрантами, которые бегут из стран Латинской Америки в поисках лучшей жизни. По приблизительным оценкам властей США, 12 млн мигрантов находятся в Соединенных Штатах нелегально.

Автор - Иван Апулеев