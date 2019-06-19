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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

15:51 19.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Прокуратура Нидерландов решила предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. В их число вошел Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, сообщила в среду журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

«Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец», - приводит ее слова ТАСС. Фредерикс уточнила, что речь также идет о Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

«Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года», - отметила Фредерикс, добавив, что подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Все, указал он, будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое подозреваемых, добавил представитель голландской полиции, в настоящее время находятся в России, куда Нидерланды собираются обратиться для содействия в расследовании дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам просить не будет: «Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей [своих граждан]», — добавил глава центрального департамента уголовных расследований Нидерландов.

В то же время, отметил Паулиссен, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет. «Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела, в свою очередь, продолжается.

17 июля 2014 года под Донецком разбился «Боинг» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Объединенная следственная группа считает причастной к крушению Россию. Москва это полностью отрицает, заявляя, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 20:17
Гость: Чего бы они так думали,

если соответствующий пролет в воздушном пространстве Украины не заказывался?
19.06.2019, 20:06
Гость: Ну да

Чудак, Путин летел совсем над другой страной...
19.06.2019, 19:58
Гость: Игорь Сорин

А из Украины "Бук" не мог прибыть?
Ведь маркировка на осколках ракеты, представленная Марихуландией, относится к "Букам" и ракетам, еще в конце 90-х снятых даже в ельцинской России с производства и дежурства, а на Цэевропэйщине все еще в ходу. И даже успешно работает. В 2001 российский "Туполев" сбили над Черным Морем на учебных стрельбах. Тогда цэевропейцы, на которых в постхолокостной Европе закрывают глаза, очень радовались, что сбили
1)Российский самолет
2)Летевший из Тель-Авива и полный "ж....".
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