Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

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Прокуратура Нидерландов решила предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. В их число вошел Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, сообщила в среду журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

«Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец», - приводит ее слова ТАСС. Фредерикс уточнила, что речь также идет о Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

«Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года», - отметила Фредерикс, добавив, что подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Все, указал он, будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое подозреваемых, добавил представитель голландской полиции, в настоящее время находятся в России, куда Нидерланды собираются обратиться для содействия в расследовании дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам просить не будет: «Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей [своих граждан]», — добавил глава центрального департамента уголовных расследований Нидерландов.

В то же время, отметил Паулиссен, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет. «Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела, в свою очередь, продолжается.

17 июля 2014 года под Донецком разбился «Боинг» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Объединенная следственная группа считает причастной к крушению Россию. Москва это полностью отрицает, заявляя, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.