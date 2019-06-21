Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

11:11

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», - написала глава государства. Она отметила, что российская пятая колонна в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия.

Президент подчеркнула, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, реализуют планы Кремля и поддерживают таким образом российскую политику.

«Россия - наш враг и оккупант», - заключила она.

Ранее МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота.

Напомним, 20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурмовать здание парламента. Глава МВД Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.