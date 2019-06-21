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Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

11:11 21.06.2019
Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Фото из социальной сети Facebook
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», - написала глава государства. Она отметила, что российская пятая колонна в нынешней ситуации более опасна, чем открытая агрессия.

Президент подчеркнула, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, реализуют планы Кремля и поддерживают таким образом российскую политику.

«Россия - наш враг и оккупант», - заключила она.

Ранее МВД Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота.

Напомним, 20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурмовать здание парламента. Глава МВД Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.

Темы: Грузия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 20:47
Гость: Евсей

Видать лично Путин руководит процессом прямо в Тифлисе. Бедная пани президент. Одна надежда, что ее памперсы исключительно надежны с клеймом "Made in USA" и встроенным приемопередатчиком, настроенным на волну госдепа. Кроме того ее памперсы наверняка легко преобразуются в телесуфлера. Так что в Тифлисе все, славу Богу, хорошо. Пани президент выйдет с честью и прибылью из положения, все таки реклама американских специальных памперсов модели "президент 2.0" не какие-нибудь глупости, а пропуск в американский рай. Иран то рядом, страшно ведь с юга, а Путин на севере и тоже страшно. Дядя Сэм на далеком западе. Будем надеяться на выпуск следующей версии памперсов "президент 2.1" с функцией телепортации прямо в Белый дом.
21.06.2019, 18:40
Гость: Чингачгуку

А зачем женщины и дети стреляли из автоматов по грузинским силовикам?
21.06.2019, 17:39
Гость: Пральна

Пусть помнят как получили по зубам за гибель российских миротворцев и женщин и детей в Цхинвале. Пусть навсегда это запомнят.
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