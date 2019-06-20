В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

23:10

В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщиает РИА Новости со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По данным телеканала, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.

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В здание парламента прибыл премьер Мамука Бахтадзе. Он заявил, что оппозиция пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Данная ситуация происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.