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В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

23:10 20.06.2019

В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщиает РИА Новости со ссылкой на грузинский "Первый канал".

По данным телеканала, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.

Стоп-кадр видео

В здание парламента прибыл премьер Мамука Бахтадзе. Он заявил, что оппозиция пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Данная ситуация происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил  Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Темы: Грузия
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 07:10
Гость: D.D.

...Гаврилов.., эвона какой там есчо есть...
"Служил Гаврила..." - депутатом, Гаврила депутатом жил.
21.06.2019, 06:55
Гость: действительно - зачем они туда потащились

в недружественную Грузию.
Сейчас крик будет о русофобии, о русских .
А всё просто: не езди где ты нежелателен. Не садись в чужое кресло.YНе нарывайся.

И что за ассамблея такая?

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) — межпарламентская организация, созданная в 1993 г. по инициативе греческого Парламента. Наряду с Грецией лидирующая роль в Ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах.

На сегодняшний день в работе Межпарламентской ассамблеи православия принимают участие парламентские делегации из 25 государств: Албании, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Грузии, Иордании, Казахстана, Кипра, Латвии, Ливана, Литвы, Молдавии, Палестины, Польши, Украины, России, Румынии, Сербии, Сирии, Финляндии, Хорватии, Черногории, Эстонии, а также депутатские группы и депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии.

Главные задачи МАП – координация законотворческой деятельности и всемерное содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам православия в обществе, где оно стало культурно- и этнообразующим фактором, содействие активизации межцерковного общения, усилению политических мер в деле защиты духовных ценностей православия.

Ключевое - с 1993 года.
Как жили раньше без этой ассамблеи - не постигаю.
А, очень России и хочется ведущую роль играть хоть где-то, так получается.
Получается интересно, чем больше религии у нас, тем хуже жизнь.
21.06.2019, 05:56
Гость: Ну, вас точно

Не любят.
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