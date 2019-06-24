На севере Германии разбились два истребителя Eurofighter

18:35

Два истребителя потерпели крушение на севере Германии. Жертвой случившегося стал один из пилотов, второго обнаружили живым. Об этом сообщил телеканал n-tv.

Крушение истребителей Eurofighter Бундесвера произошло 24 июня на территории немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Оба пилота смогли катапультироваться. Первого из них обнаружили живым, его парашют запутался в кроне дерева. Позже поисково-спасательные группы нашли второго летчика без признаков жизни.

Самолеты Eurofighter являются военными истребителями четвертого поколения. НАТО использует эти воздушные суда с 2003 года практически в каждой операции.

Министр обороны Австрии в 2017-м заявил о том, что Eurofighter имеют технические недостатки. В частности, была отмечена неэффективная работа в ночное время суток и условиях плохой видимости. По его словам, все истребители должны быть списаны к 2023 году.