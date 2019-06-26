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Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

09:45 26.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

Единогласно поддержали российскую делегацию 12 государств (все члены делегации проголосовали за резолюцию): Сербия, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Турция, Испания и Сан-Марино.

Большинством голосов поддержали Россию члены делегаций из 11 стран. В их число вошли: Нидерланды, Португалия, Армения, Бельгия, Словакия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия и Молдавия.

Единогласно высказались против участия делегации из РФ в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы: Украина, Эстония, Грузия, Литва и Латвия.

Меньшинством голосов за возвращение России в ПАСЕ высказались члены польской, шведской и британской делегаций, сообщает Regnum.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 11:22
Гость: политика

Остальное вообще-то не Европа. Мало ли что вояки с пьяну мелят про своё НАТО.Европейцы их за своих и не считают.
26.06.2019, 10:24
Гость: Ray Bloom

Особенно ценен голос Сан-Марино и это радует.
26.06.2019, 10:18
Гость: вот так номер-

вся классическая =..ропа= поддержала РФ....
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