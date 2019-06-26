Арест магната Фирташа. История большого бизнеса — от кражи валенок до потери страны и свободы

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На самом деле Фирташ пострадал потому, что попытался влезть в большой американский бизнес

Во вторник, 25 июня, Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. В связи с этим мы вспоминаем, как и почему он стал одним из самых влиятельных людей в политической и экономической жизни Украины



Стоп-кадр из видео в YouTube

Начало пути. Пожарный и бизнесмен средней руки, укравший валенки

Дмитрий Фирташ родился в селе Синьков Тернопольской области в небогатой семье. Отец был водителем, преподавал в местной автошколе, а мать, по образованию ветеринар и экономист, работала на сахарном заводе бухгалтером. Основным источником дохода семьи было выращивание помидоров в теплицах. Фирташи их продавали на местном рынке и иногда умудрялись ездить с товаром в Прибалтику и Беларусь.

Кстати, любовь к помидорам, выращенным в теплицах, осталась у Фирташа на всю жизнь. По некоторым данным, став одним из самых богатых людей Украины, он продолжал в виде хобби развлекаться выращиванием этого овоща в тепличных условиях.

После окончания службы в армии, в 1986 г. он поехал в Черновцы, где устроился работать водителем в пожарное отделение Черновицкой обувной фабрики. Правда, проработал он там недолго — его задержали за кражу валенок на предприятии и хотели возбудить уголовное дело. Но ему удалось этого избежать благодаря покровительству начальника пожарной охраны города Юрия Гулея, знакомого с его отцом. Фирташ отделался лишь увольнением.

Позже он стал помощником руководителя кооператива «КМИЛ», который занимался продажей молочной продукции. Первую крупную сделку по поставке сухого молока в Узбекистан фирма осуществила в 1988 г. На ней Фирташ заработал около 50 тыс. долларов. В конце существования СССР дела пошли в гору — бизнесмен с партнерами купил местный консервный завод, затем открыл фирму, предоставляющую транспортные услуги, и ресторан.

С 1993 года он начал входить в газовый бизнес. Благодаря знакомству в Москве с человеком из министерства торговли Туркменистана у него родилась идея поставлять в эту республику «продукты в обмен на газ». Дело в том, что после распада СССР в Туркменистане катастрофически не хватало продуктов питания. Фирташ предложил туркменам выход из ситуации, наладив экспорт туда продуктов питания, а взамен получая газ.

Понятно, что зайти на газовый рынок человеку с улицы невозможно, но бизнесмен нашел нужных людей. Помощь ему в этом оказал Владимир Галаздра — человек, входивший в группу «Финансы и Кредит», которая в 2000-е годы стала целой финансовой империей под руководством олигарха, одного из спонсоров партии Юлии Тимошенко, Константина Жеваго. На тот момент «Финансы и Кредит» были частью империи «Интергаз» Игоря Бакая. Через Галаздру Фирташ познакомился с Бакаем, имевшим квоты на поставку газа в Украину, подписанные президентом Кравчуком.

Все сложилось весьма удачно для Фирташа, схема заработала эффективно: он поставлял продукты в Туркмению, там покупал газ, а потом перепродавал топливо Бакаю в Украину. В 1998 году Бакай инициирует создание НАК «Нафтогаз Украины» и становится первым председателем правления. Баснословная прибыль в миллиарды долларов получалась за счет участия в импорте туркменского газа мелких фирм-посредников, контролировавшихся Фирташем. Ибо «Нафтогаз» поставлял топливо бюджетным организациям, облгазам, госучреждениям, а мелкие посредники — прибыльному промышленному сектору.

Кстати, в середине 90-х у олигарха возникли большие проблемы с законом. Его арестовали по подозрению в контрабанде крупной партии спирта. «Решить вопрос» сразу не удалось, поскольку дело одновременно находилось на контроле у милиции, прокуратуры и СБУ. Из-за этого целых 3 месяца миллиардеру пришлось провести в СИЗО, но затем он вышел на свободу, а начальник областного УБОП Иван Мирный, который вел дело, впоследствии стал начальником охраны владельца «РосУкрЭнерго».

Превращение Фирташа в олигарха: газовый, химический и медиамагнат, укравший деньги вкладчиков

Именно в 2000-х гг. Фирташ становится одним из самых крупных и влиятельных олигархов Украины. По состоянию на 2018 год, его состояние оценивалось в 640 млн долларов, хотя в лучшие годы могло доходить и до 4 миллиардов долларов.

В 2002 году он основал компанию Eural TransGas Kft, которая заключала эксклюзивные контракты на поставки туркменского газа. А два года спустя им создается «РосУкрЭнерго» — первая масштабная офшорная компания, через которую в течение пяти лет поставлялся в Украину российский газ.

Договорённость о создании этой компании была заключена при участии тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича, правительства России, руководства НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома». Позже Юлия Тимошенко утверждала, что к ней имел причастность и нынешний лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.

В 2006-2007 годах люди Фирташа начали скупку акций региональных газоснабжающих компаний — облгазов. В этом ему и вправду содействовал на тот момент глава Минтопэнерго Юрий Бойко. Как правило, облгазы оформлялись на офшорные компании. Но в 2010 году эти активы были структурированы в связи с созданием «Региональной газовой компании». Облгазами олигарха, которых насчитывается не менее 20, с тех пор управляет Александр Притыка. Таким образом, под его контролем — около 70% газораспределительных компаний страны.

Тимошенко в свою бытность премьер-министром в 2009 году поломала данную схему, добившись ее исключения из российско-украинских газовых отношений, подписав знаменитый контракт с Владимиром Путиным, по которому газовый монополист перешел на прямые отношения с НАК «Нафтогаз Украины». Позже она даже попыталась изъять газ из хранилищ «РосУкрЭнерго», но ей помешали тогдашний президент Украины Виктор Ющенко и СБУ.

А еще позже, уже во времена президентства Виктора Януковича, именно за подписание этого договора с РФ Юлия Тимошенко была осуждена и провела несколько лет (вплоть до февраля 2014-го года) в Харьковской женской колонии.

Между тем, в 2009 году Тимошенко пришлось идти «на мировую»: была достигнута договоренность, что «РосУкрЭнерго» погашает все задолженности перед «Нафтогазом» и «Газпромом», а «Нафтогаз», в свою очередь, отдал конфискованный у РЭУ газ.

Во время расцвета газовой схемы Фирташ активно развивал свою империю. Он решил вложить деньги в прибыльную химическую отрасль. В 2004 году бизнесмен стал главным акционером «Крымского титана», находящегося в городе Армянске (Крым). Это предприятие специализируется на производстве диоксида титана. Кроме того, в его владении находится и «Крымский содовый завод» (Красноперекопск). Оба предприятия ныне перерегистрированы в соответствии с российским законодательством и платят налоги в бюджет РФ.

Расцвет бизнеса олигарха приходится на раннее президентство Виктора Януковича. Фирташ стал концентрировать в своих руках крупнейшие гиганты химической промышленности. В конце 2010 — начале 2011 г. его империю пополнили: «Стирол», северодонецкий «Азот» и черкасский «Азот». За эти предприятия он выложил около $900 млн. Помимо того, им высказывались намерения приобрести Одесский припортовый завод.

Все активы Фирташа были объединены в Group DF. Составной ее частью является и холдинг Ostchem, специализирующийся на выпуске удобрений, в частности, продающий аммиачную селитру, карбамид, аммиак, а также продукты органического синтеза и органические кислоты.

Он фактически является монополистом на рынке минеральных удобрений Украины, включая в себя компании Черкасский «Азот», «Ривнеазот», Северодонецкое объединение «Азот». Завод «Концерн Стирол», также входящий в холдинг, находится в неподконтрольной правительству Горловке и сейчас не работает. Ostchem занимает третье место в мире по объему производства нитратов, четвертое — аммиака и 12-е — карбамида.

В 2012 году в Швейцарии олигарх зарегистрировал новую фирму Ostchem Gas Trading, которая, по его словам, должна заниматься поставкой газа для обеспечения собственных нужд химических предприятий группы. Но на деле она задумывалась для контроля над газовым рынком Украины, что Фирташ не собирался никому уступать.

К сфере влияния олигарха относятся Мотроновский и Междуреченский горно-обогатительные комбинаты, а также «Валки-Ильменит», занимающиеся добычей и обогащением титановых руд. Еще Group DF имеет 49% акций Запорожского титано-магниевого комбината.

Крупнейшим медиа-активом Фирташа является телеканал «Интер». Контрольный пакет акций компании Inter Media Group, куда, кроме собственно «Интера», входят телеканалы «К1», «К2», «НТН», «Мега», был приобретен Фирташем у Валерия Хорошковского в 2013 году. Долю в компании имеет действующий депутат «Оппозиционного блока» и экс-глава Администрации президента при Януковиче Сергей Левочкин.

По собственному признанию Левочкина, он является близким другом олигарха Фирташа и во многом расцвет Фирташа в годы президентства Януковича объясняется дружбой и партнерством с Левочкиным. У партнеров даже виллы во французской Ницце находятся на одной улице…

Ранее Фирташ владел и одним из крупнейших финансовых учреждений Украины — банком «Надра». Но в 2015 году он фактически был объявлен банкротом. Национальный банк Украины ввел в него временную администрацию, но владелец отказался докапитализировать его. По результатам аудиторской проверки деятельности «Надра», выяснилось что в период с января 2006 года по февраль 2015-го стало большое количество инсайдерских кредитов, которые финучреждение выдавало предприятиям, связанным с олигархом Фирташем, но их обслуживание не происходило.

То есть, иными словами, собрав деньги частных вкладчиков и предприятий в своем банке, Фирташ пользовался ими как своими — без выплаты процентов и фактически не возвращая их в банк, а следовательно, и владельцам этих заемных, а по сути украденных у них средств.

Роль Фирташа в организации Майдана и президентстве Порошенко. Украденная страна

В 2012 году в Украине начали активно формироваться бизнес-структуры, связанные с «семейным кланом» президента Януковича. Один из друзей «семьи», малоизвестный харьковский бизнесмен Сергей Курченко стал соперничать с Фирташем, мешая его империи. В указанном году Транснациональная нефтяная компания России «ТНК-ВР» выставила на продажу Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Курченко был одним из тех, кто тоже желал заполучить НПЗ.

Но пока Фирташ боролся с ним, «ТНК-ВР» поглотила «Роснефть», и Лисичанский НПЗ ушел. Позже олигархи схлестнулись за контроль над куплей-продажей сжиженного газа, который продавала «Укргаздобыча», курируемая Фирташем. Сумма сделки оценивалась в 5 млрд грн (на тот момент $625 млн). В итоге монопольный контроль над предприятием Фирташ утратил, а дивиденды достались Курченко.

Именно ссора Фирташа с «семьей Януковича» предопределила политическое будущее Украины, которое привело к гражданскому конфликту. Олигарха называли одним из спонсоров Евромайдана и оппозиции во времена Януковича — Кличко, Тягнибока и Яценюка. В феврале 2014 года он прилетел из Вены в Украину и принял участие в качестве посредника и гаранта во встрече тогдашних лидеров оппозиции с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. На этой встрече был выработан план мирного урегулирования кризиса, который затем подписали Янукович и оппозиция при посредничестве европейских дипломатов.

Эти договоренности предусматривали возврат к Конституции 2004 года и выборы президента Украины в конце 2014 года. Однако против этого соглашения выступил Майдан, и Янукович сбежал из Киева. Совершился государственный переворот, а страна вступила в период огромных потрясений, от которых не может оправиться по сей день.

Фирташ был одним из тех, кто сделал Петра Порошенко 5-м президентом Украины. В марте 2014 года, через месяц после победы Майдана и в преддверии президентских выборов в Украине, Фирташ провел тайное совещание в австрийской столице с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Олигарху удалось уговорить Кличко, который был на тот момент одним из самых популярных украинских политиков, отказаться от участия в выборах в обмен на пост мэра Киева. Благодаря этому олигарх отомстил Тимошенко, не дав ей ни единого шанса на президентских выборах 2014 года, а президентом стал олигарх Порошенко.

Позже политическое влияние Фирташа в Украине было серьезно ограничено. Его друг Сергей Левочкин контролировал часть фракции «Оппозиционного блока», а также некоторое количество политиков группы УДАР, вошедшей в «Блок Петра Порошенко». Но этого было недостаточно, поскольку изначально с Порошенко договаривались о распределении мест в списке в пропорции «50 на 50».

Порошенко, будучи сам украинским олигархом, хотел превратить Украину в свою монополию, поэтому он был заинтересован в уменьшении влияния такого сильного игрока, как Фирташ. Как, впрочем и других своих коллег по олигархическому цеху. Против Фирташа после выборов президента был начат ряд расследований, а часть его активов была арестована.

Так, ему вменяли нанесение убытков государству в размере 5,742 млрд гривен, из-за чего был наложен арест на 46 объектов недвижимости, принадлежащих холдингу Ostchem. Министр МВД Арсен Аваков еще в 2015 году пригрозил Фирташу арестом в случае возвращения в страну. А в октябре 2018 года президент Порошенко натравил на олигарха генерального прокурора Юрия Луценко, пригрозившего резонансными процессуальными действиями в отношении подконтрольных ему предприятий.

«Это будет касаться и его облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории. Если говорить откровенно, жду окончательных выводов экспертиз. Как только они будут, будут и подозрения, и наложенные аресты, и другие резонансные действия», — утверждал Луценко.

В связи с этим Фирташ в 2016 году перешел в активную оппозицию президенту Порошенко и стал позиционировать себя сторонником «партии мира», прекращения конфронтации между Украиной и Россией путем договоренностей.

«Если политики не могут сесть за стол переговоров, то бизнес должен начинать разговор. Со стороны украинских политиков по этому поводу было много возмущенных криков. Мне все равно. Я считаю, что невозможно без России выходить из нашей ситуации… Понятно, что минские переговоры, «нормандские четверки» не решат экономические проблемы. Нравится нам, не нравится, мы вынуждены сесть и говорить. Нужно найти решение по всем вопросам. Даже по Крыму можно найти решение… Надо садиться за стол переговоров с русскими, обсуждать проблемы, договариваться и при этом дать гарантию людям на востоке, что у них все будет в порядке», — говорил он в одном из интервью.

На самом деле, таким миротворцем Фирташ стал вынужденно. "Австрийский сиделец" (к этому моменту он уже по другим делам, о чем речь пойдет ниже, не мог покидать Вену, где находился под домашним арестом), терял не просто весь свой бизнес на Украине, а и всю страну, которую у него, получается, украл Порошенко…

Конец австрийского сидения и кража свободы

Интересно, что с февраля 2014 года олигарху приходится жить в Австрии, где параллельно с неприятностями на родине у него начали множиться и собственные неприятности в США. За это время его несколько раз задерживали по запросу американских спецслужб (ФБР с 2006 года расследует его деятельность, обвиняя олигарха во взяточничестве и создании преступной группировки), а также властей Испании.

Так, в 2014 году он был арестован в Вене, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. Деньги за Фирташа, у которого были арестованы счета, внес один из российских олигархов.

Министерство юстиции США утверждало, что он дал взятку в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем Фирташ планировал продавать в США компании "Боинг", использующей титан для производства самолетов.

По версии следствия, подозреваемые участники преступной группировки, возглавляемые Фирташем, подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш. Власти Испании в ноябре 2016 года также выдали ордер на его арест по подозрению в участии в отмывании денег. Фирташ категорически отвергает все обвинения, а австрийские суды в конечном итоге принимали решение выпустить олигарха на свободу, хотя и ограничивали его передвижения.

На самом деле Фирташ пострадал потому, что попытался влезть в большой американский бизнес. Это и стоило ему свободы и почти всех "нажитых непосильным трудом" богатств.

И вот 25 июня этого года Верховный суд Австрии все-таки разрешил выдачу олигарха в США, отклонив апелляцию его адвоката, хотя ранее генеральная прокуратура страны просила суд отменить экстрадицию по причине нарушения законодательства страны.

Данная ситуация весьма неординарна, поскольку американское гражданство у Фирташа отсутствует. И формальным признаком, по которому его преследуют в США, является тот факт, что Фирташ собирался строить часть своего бизнеса в США, что там сочли достаточным основанием для уголовного преследования украинского олигарха.

На самом деле, как предполагают некоторые эксперты, арест и экстрадиция Фирташа в США позволит Фемиде этой страны и ее спецслужбам получить в свое распоряжение огромное количество компромата на большинство представителей политических и бизнес-элит Украины и России. Ведь Фирташ знает все политические расклады у себя на родине, в РФ и в некоторых других странах бывшего СССР и Восточной Европы.

А этот компромат может стать материалом для дальнейших расследований и привлечения к ответственности, а может быть и для политического шантажа многих политиков и бизнесменов России, Украины и Европы со стороны секретных служб США.

Тем временем, по уже сложившейся традиции, бизнес Фирташа на Украине будет отжиматься и делиться между собой его бывшими коллегами-олигархами.

Автор: Виталий Диденко