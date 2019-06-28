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Порошенко расстроился из‐за возвращения России в ПАСЕ

07:58 28.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Экс-глава Украины Петр Порошенко остался недоволен решением вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. На своей странице в Facebook он заявил, что это «первый шаг к признанию незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

«Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Неправда, что санкции были отменены полгода назад. Каждый раз наша команда добивалась продления санкций, хотя это было нелегко», — написал Порошенко.

Он также полностью оправдал и поддержал демарш украинской дипломатической команды в ПАСЕ.

«Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация посоветуется с президентом и МИД, чтобы во время следующей сессии занять скоординированную с нашими партнерами позицию», — отметил бывший президент.

Порошенко назвал данное решение «раковой опухолью» и призвал не допустить ее дальнейшее распространение и, как следствие, снятие санкций против России в других форматах.

26 июня было принято вернуть России полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ответ на это делегация Украины покинула зал заседаний и призвала всех, кто недоволен возвращением РФ в Ассамблею, поступить так же.

Темы: Европа, Украина, Международная политика, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 14:02
Гость: Бтр

Должны мы вообще обсуждать,
что об этом думает какое то барахло?
Пока был при власти -это одно, а теперь он просто никчемное БА-РАХ-ЛО, по которому за его преступления веревка плачет давно к тому же.
28.06.2019, 12:10
Гость: Гость:а

Ничего удивительного в развитии украины. собралась удивительная компания в руководстве - "русские" и "украинцы".
С "русскими" все ясно.Что касается "украинцев", есть такое мнение.
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать!
Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего.
Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!».
Отто фон Бисмарк (1815-1898)
28.06.2019, 11:17
Гость: Огненный

Ему наплевать - у него бизнес в 8 раз доход увеличил за время президентства
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