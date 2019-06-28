Порошенко расстроился из‐за возвращения России в ПАСЕ

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Экс-глава Украины Петр Порошенко остался недоволен решением вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. На своей странице в Facebook он заявил, что это «первый шаг к признанию незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».

«Возвращение РФ в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Неправда, что санкции были отменены полгода назад. Каждый раз наша команда добивалась продления санкций, хотя это было нелегко», — написал Порошенко.

Он также полностью оправдал и поддержал демарш украинской дипломатической команды в ПАСЕ.

«Это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись. Надеюсь, что наша делегация посоветуется с президентом и МИД, чтобы во время следующей сессии занять скоординированную с нашими партнерами позицию», — отметил бывший президент.

Порошенко назвал данное решение «раковой опухолью» и призвал не допустить ее дальнейшее распространение и, как следствие, снятие санкций против России в других форматах.

26 июня было принято вернуть России полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ответ на это делегация Украины покинула зал заседаний и призвала всех, кто недоволен возвращением РФ в Ассамблею, поступить так же.