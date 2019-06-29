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Флоридских заключенных заставят платить за право голосовать на выборах

08:42 29.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Преступники, осужденные за тяжкие преступления и отбывающие наказание в тюрьмах Флориды, будут вынуждены платить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах. Соответствующий закон был подписан губернатором штата Роном Десантисом, сообщает CBS News.

Телеканал напомнил, что в ноябре прошлого года законодатели во Флориде приняли поправку 4, которая восстанавливала право голоса для уголовников, если они расплатились за свое преступление. Республиканцы истолковали это как обязанность возместить убытки, судебные издержки, штрафы и пошлины.

При этом, ноябрьская поправка не восстанавливала право голоса для осужденных, которые отбывают наказание за убийство и изнасилование. Подписанный Десантисом закон обязывает всех уголовников, желающих отдать свой голос на выборах, оплатить взнос.

Американский союз защиты гражданских свобод обещал оспорить в суде данный закон.

Отмечается, что Флорида является одним из немногих американских штатов, где пошлины и штрафы являются единственным источником финансирования судов.

Темы: США
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