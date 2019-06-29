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Порошенко назвал «тревожным звонком» встречу Путина и Трампа

07:35 29.06.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Киев впервые за последние годы не был предупрежден о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, это является «тревожным звонком». «Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — написал, в частности он.

Порошенко отметил, что ранее такое «никому бы и в голову не пришло», так как европейские и американские партнёры всегда согласовывали свою позицию с Киевом.

Ранее в Осаке завершился первый день саммита G20. Во время форума состоялось множество встреч глав ведущих держав мира. Лидеры стран обсуждали как экономические, так и политические вопросы. Один из центральных моментов первого дня саммита — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Как пишет RT, переговоры лидеров России и США продолжались около 1,5 часа. Как заявили в Белом доме, стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры затронули широкий спектр вопросов. Однако ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по актуальным вопросам повестки дня, добавил Песков. 

Темы: Дональд Трамп, Международные соглашения и дипломатия, Владимир Путин, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.06.2019, 13:38
Гость: Простой генерал от инфантерии

Свободу Пете ! От всего !
29.06.2019, 13:37
Гость: Бтр

Не звоночек, это уже колокол по нему звонит, пора бежать петру далеко.
29.06.2019, 13:17
Гость: Остап

Это просто песня! Руководители мировых держав согласовывали всё с Вальцманом. А когда он был в запое, ждали, когда выйдет.
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