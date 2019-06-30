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В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

11:23 30.06.2019
Фото с сайта szby.cn

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на руководителя проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа, "Дасин" — не только аэропорт, но и крупнейший в Китае транспортный хаб, в строительство которого вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).

Запуск в эксплуатацию аэропорта с единственным терминалом в виде "золотого феникса" площадью в миллион квадратных метров запланирован на 30 сентября — в канун 70-летия образования КНР, проект находится под личным вниманием председателя Си Цзиньпина.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров. Первый камень в основание аэропорта заложили 26 декабря 2014 года, а строительство началось 15 марта 2016 года.

У нового аэропорта будет четыре взлетно-посадочные полосы, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый аэропорт должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

"Дасин" позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и "самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире". По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано "для максимальной эффективности и удобства пассажиров".

"К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый - для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних", — пояснил собеседник агентства.

Крыша аэропорта уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке ее дизайна участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Аэропорт уже установил и другой рекорд — это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

Темы: Китай, Аэропорты и аэровокзалы в мире
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 17:21
Гость: Кот Мурр

Он уже ответил - ухнул столько -же миллиардов долларов на ОленьПейЯду в Сочах.Сейчас все стадиончики правда стоят пустые и полуразвалившиеся.
---------
П.С.:Хотя?!
НЕ ДАЙ БОГ "ОТВЕТИТ" ещё какой пиарной фигнёй!
Свят,свят,свят!
30.06.2019, 17:18
Гость: Кот Мурр

Интересно как разнятся новости из Китая и других НОРМАЛЬНЫХ СТРАН и феодальной РФ.
.
ТАМ они начинаются словами ПОСТРОИЛИ,СДЕЛАЛИ,ИЗОБРЕЛИ,ВНЕДРИЛИ и т.д.
То есть всё в настоящем времени.
.
Новости "вставания с колен" всегда - ПОСТРОЯТ,СДЕЛАЮТ,ПЛАНИРУЕТСЯ,ЗАДУМАЛИ,БУДЕТ ПОСТРОЕНО и прочие мечталки в будущем времени.
Которые НИ КОГДА не реализуются.
30.06.2019, 17:15
Гость: Олигархический цифровой концлагерь им. Г. Грефа

Подумаешь, зато у китайских чиновников нет таких откатов на строитeльстве как у наших. У них вообще нет откатов. Пусть завидуют молча! Если не украли на строительстве 30-40% - значит вообще зря строили... И часов наручных у них нет как у Пескова за пол миллиона евро, и дворцов нету как у Медведева. Эти смешные китайцы для обычных людей и развития страны все строят и не воруют - вот лохи. В Кремле с них реально ухахатываются.
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