Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

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Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Фото со страницы Dan Scavino Jr. в Твиттер

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном продлилась около часа - значительно больше, чем предполагалось.

По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал американский президент журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с северокорейским лидером.

Президент США также отметил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".

Трамп вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину.