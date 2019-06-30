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Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

13:36 30.06.2019

Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет "Интерфакс" со ссылкой на  американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.

Фото со страницы Dan Scavino Jr. в Твиттер

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном продлилась около часа - значительно больше, чем предполагалось. 

По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал американский президент журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с северокорейским лидером.

Президент США также отметил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".

Трамп вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 18:26
Гость: дан

напрасно Трамп якшается и ручку жмет Хомяку Такие люди понимают только силу и когда им бьют по башке становятся сговорчивее А подобные поступки воспринимают как признак слабости противника и того что они поступают правильно
30.06.2019, 17:32
Гость: Alex202

Вообще то с южной стороны обычная щебенка. Интерес в том, что по ней тихо не пройти. Впрочем, стиляги тоже балдели от всего импортного. Кажется это называется фетишизм?
30.06.2019, 17:17
Гость: ааа

Трамп - молодец, не боится ничего, не то что некоторые )))))))))))
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