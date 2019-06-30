Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР
Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.
Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи.
Фото со страницы Dan Scavino Jr. в Твиттер
Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение "большой честью".
Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном продлилась около часа - значительно больше, чем предполагалось.
По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.
"В какой-то момент все это состоится", - сказал американский президент журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с северокорейским лидером.
Президент США также отметил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.
Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".
Трамп вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.
Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину.