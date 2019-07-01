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Упавший с неба на Кипре неопознанный объект назвали российской ракетой

16:48 1.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что упавший с неба неподалеку от столицы Северного Кипра неопознанный объект является ракетой российского производства.

Озерсай отметил, что ракета, предположительо С-200, возможно, была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля.

На опубликованных в Сети снимках можно увидеть обломки с надписью на русском языке. По словам Озерсая, ракета взорвалась до столкновения с землей, поэтому на месте ее падения нет воронки.

Напомним, в ночь на понедельник для отражения атаки ВВС Израиля была задействована сирийская система ПВО.

Объект, который изначально сочли ракетой или военным беспилотником, упал на склоне горы к северу от столицы Северного Кипра - Никосии, сообщает «Интерфакс». Очевидцы рассказали, что видели свет на небе, после чего раздалось три громких взрыва. После падения начался пожар, который продолжался больше двух часов.

Темы: Израиль, Кипр, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 22:34
Гость: Вот и ожидай!

Он брякнул на G20 про либерализм. Тебя от этого должно вывернуть наизнанку! Так что, вперёд и с песней мордой в грязь!
01.07.2019, 20:53
Гость: blog2038,.

Ну почему же нет, все остальные тоже падают.
Просто они не падают 150 километров от цели и не запускаются "на поражение" через 30 минут после того как цель исчезла.
01.07.2019, 20:47
Гость: Карл Забайкальский

Хоть в остров попала и то успех. Ведь могла и мимо пролететь.
Интересно тут другое. Она рухнула на турецкой части острова.
Эта часть Кипра вообще как темное пятно. Интересно, есть ли там, как пишет желающий поржать, возможность купить домик, чтобы наша налоговая не смогла найти.
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