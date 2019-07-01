Упавший с неба на Кипре неопознанный объект назвали российской ракетой

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Глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что упавший с неба неподалеку от столицы Северного Кипра неопознанный объект является ракетой российского производства.

Озерсай отметил, что ракета, предположительо С-200, возможно, была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля.

На опубликованных в Сети снимках можно увидеть обломки с надписью на русском языке. По словам Озерсая, ракета взорвалась до столкновения с землей, поэтому на месте ее падения нет воронки.

Напомним, в ночь на понедельник для отражения атаки ВВС Израиля была задействована сирийская система ПВО.

Объект, который изначально сочли ракетой или военным беспилотником, упал на склоне горы к северу от столицы Северного Кипра - Никосии, сообщает «Интерфакс». Очевидцы рассказали, что видели свет на небе, после чего раздалось три громких взрыва. После падения начался пожар, который продолжался больше двух часов.