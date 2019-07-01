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Украинцы ошиблись в Зеленском, заявили в Раде

07:30 1.07.2019
Владимир Зеленский
Фото с официального сайта Президента Украины, Николай Лазаренко
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Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Как пишет РИА Новости, Рабинович признался, что во втором туре выборов главы государства он и сам голосовал за Зеленского, однако тот, по его мнению, всех обманул.

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.

По мнению депутата, страна постепенно превращается в "96-й квартал".

В апреле ЦИК официально признал Зеленского победителем выборов украинского президента: во втором туре он набрал около 73 процентов голосов избирателей. За Петра Порошенко проголосовали лишь 24 процента украинцев.

Темы: Владимир Зеленский, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 11:26
Гость: Украинцы ошиблись в Зеленском, заявили в Раде

Свадьба в Малиновке продолжается.
01.07.2019, 11:23
Гость: Nik

Я, и примкнувший ко мне Кремль, за продолжение шоу на окраине. Надо всеми силами довести это образование до белой горячки.
01.07.2019, 10:41
Гость: А я говорил

Что хохлы еще наплачутся с этим клоуном, злобным и весьма неумным карликом.
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