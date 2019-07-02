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Харьковские националисты повесили на площади чучела «казненных» депутатов

15:02 2.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Активисты запрещенной в России украинской партии «Национальный корпус» (организация, запрещенная в РФ) устроили в Харькове перформанс. В центре города, на площади Конституции, участники акции установили виселицы, на которых развесили чучела депутатов горсовета.

Недовольство националистов вызвало решение депутатов городского совета переименовать проспект Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова, сообщил сайт телеканала «АТН». Фотографии проголосовавших за это решение депутатов и украсили повешенные чучела.

У стен городского совета — в нескольких десятках метров от места «казни» — националисты возложили поминальные венки, которые тоже украсили фотографиями депутатов и других неугодных им харьковчан- лидеров мнений горожан. Так участники акции собирались показать, по их собственным словам, что они будут бороться с коррупционерами во власти и сторонниками создания в Харькове так называемой ХНР — Харьковской Народной Республики по образцу ЛНР и ДНР, образованных в Донбассе.

«Очищение через жертвоприношение: так должна выглядеть люстрация. Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили, и так далее — от этого становится жутко. А это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета», — заявил один из участников акции.

В харьковской полиции сообщили, что заявку на проведение акции никто не оформлял. В мероприятии участвовали приблизительно 30 человек. Информация о событии внесена в Журнал учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела харьковской полиции.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 23:04
Гость: Однако

Ты наивный зверолюд...думал, что оккупация украинской земли тебе и подобным сойдёт с рук.
02.07.2019, 20:26
Гость: Клоунада перед выборами

Националисты работают именно на тех, кого они и повесили. Для достижения обратной реакции. Интересно, что за 5 лет правления Порошенко ни один националист не был уничтожен ни российскими спецслужбами, ни донецкими. Они выгодны и тем, и другим: создают "мутную воду" для отмывания денег.
02.07.2019, 20:10
Гость: Евсей

Это может быть и предсигнал события - охота на бандеровцев. Власти надо же будет указать виновных, кастрюли в запасниках явно залежались, скакуны застоялись, оргтехника для скачек сильно недозагружена. Так-что может быть и предсигнал.
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