Харьковские националисты повесили на площади чучела «казненных» депутатов

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Активисты запрещенной в России украинской партии «Национальный корпус» (организация, запрещенная в РФ) устроили в Харькове перформанс. В центре города, на площади Конституции, участники акции установили виселицы, на которых развесили чучела депутатов горсовета.

Недовольство националистов вызвало решение депутатов городского совета переименовать проспект Петра Григоренко обратно в проспект маршала Жукова, сообщил сайт телеканала «АТН». Фотографии проголосовавших за это решение депутатов и украсили повешенные чучела.

У стен городского совета — в нескольких десятках метров от места «казни» — националисты возложили поминальные венки, которые тоже украсили фотографиями депутатов и других неугодных им харьковчан- лидеров мнений горожан. Так участники акции собирались показать, по их собственным словам, что они будут бороться с коррупционерами во власти и сторонниками создания в Харькове так называемой ХНР — Харьковской Народной Республики по образцу ЛНР и ДНР, образованных в Донбассе.

У Харкові «Нацкорпус» «повісив» депутатів, які проголосували за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г.

«Очищение через жертвоприношение: так должна выглядеть люстрация. Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили, и так далее — от этого становится жутко. А это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета», — заявил один из участников акции.

В харьковской полиции сообщили, что заявку на проведение акции никто не оформлял. В мероприятии участвовали приблизительно 30 человек. Информация о событии внесена в Журнал учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела харьковской полиции.