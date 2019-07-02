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Иран пригрозил полностью уничтожить Израиль в случае нападения США

08:37 2.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран пригрозил полностью уничтожить Израиль в случае нападения со стороны США. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур, пишет РИА Новости.

"Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", — заявил он.

Он также добавил, что заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки является ничем иным, как "политическим блефом".

"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", — отметил Зоннур, добавив, что у Ирана внушительная военная мощь. По его мнению, советники американского лидера понимают, что нападение на исламскую республику закончится поражением.

Зоннур добавил, что все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.

В последнее время ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать экономическое давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики.

Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти отказаться от поставок. Соединенные Штаты также объявили Корпус стражей исламской революции — часть Вооруженных сил Ирана — террористической организацией. В ответ на это Тегеран признал Центральное командование Вооруженных сил США террористической организацией, а саму страну — "государством — спонсором терроризма".

Темы: Израиль, Иран, США
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 16:10
Гость: Alex202

Да обычная трепотня. Первый раз что ли. А вот с этим " Наземной операции и оккупации территории, повидимому, не планируется изначально." не соглашусь. Когда на планете уже так тесно, что даже гомофилы служат цели снижения рождаемости, территории становятся слишком дорогими, чтобы делать их непригодными к жизни.
02.07.2019, 15:31
Гость: Alex202

Вот именно. И посмотрите "данные". По ключу - характеристики израильского ЯО. Особенно с учетом, что "его там нет". И особенно про "не очень поганные изотопы". Не стоит извинений.
02.07.2019, 15:30
Гость: Сергей_К

"два места: палестина и биробиджан"
.
Создание Израиля в Палестине
НАЧАТО ГИТЛЕРОМ.
.
Недостатка в кадрах не было.
120 ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ СЛУЖИЛИ В ВЕРМАХТЕ И СС.
.
Имевших ЖЕЛАНИЕ И НАВЫКИ,
поездами через Югославию и Турцию, засылали в Палестину для
ДИВЕРСИЙ В ТЫЛУ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ.
.
ПЕРВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ состояло
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ НИХ.

А такие, так Голда Меир,
засели в руководстве надолго.
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