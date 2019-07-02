Иран пригрозил полностью уничтожить Израиль в случае нападения США

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Иран пригрозил полностью уничтожить Израиль в случае нападения со стороны США. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур, пишет РИА Новости.

"Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", — заявил он.

Он также добавил, что заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану всего за десять минут до атаки является ничем иным, как "политическим блефом".

"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", — отметил Зоннур, добавив, что у Ирана внушительная военная мощь. По его мнению, советники американского лидера понимают, что нападение на исламскую республику закончится поражением.

Зоннур добавил, что все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.

В последнее время ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать экономическое давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики.

Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти отказаться от поставок. Соединенные Штаты также объявили Корпус стражей исламской революции — часть Вооруженных сил Ирана — террористической организацией. В ответ на это Тегеран признал Центральное командование Вооруженных сил США террористической организацией, а саму страну — "государством — спонсором терроризма".