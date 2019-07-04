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Украина приготовилась к остановке транзита российского газа

14:08 4.07.2019
Фото с сайа oilreview.kiev.ua
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"Нафтогаз Украины" ожидает прекращения транзита российского газа непосредственно после окончания 2019 года, а не в первом квартале 2020 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора НАК Юрия Витренко.

При этом, по словам Витренко, подготовка к полному прекращению транзита оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", - отметил он.

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года. Причем она рассчитывает на помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", - подчеркнул исполнительный директор НАК, добавив, что "Нафтогаз" должен сохранить право на справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин комментировал истечение транзитного договора "Газпрома" с "Нафтогазом" в 2019 году. Российский лидер напомнил, что при отсутствии транзита не будет реверса. А это поставит под угрозу газоснабжение всей Украины.

Темы: Нафтагаз, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 19:44
Гость: Это просто

Высший пилотаж,справедливую компенсацию за потерю транзита. Как вам.
04.07.2019, 17:34
Гость: Пенсионер

После сокращения поставок на Украину Российского газа у них сильно упала добыча собственного газа, оказалось... что они собственный газ добывали из трубопровода наших поставок газа в Европу... вот присосались к нам, любят эти укры отсасывать у всех!
04.07.2019, 17:02
Гость: А ещё...

Очень много должна за газ Московская область...
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