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Украинский NewsOne заявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз расправы

14:14 8.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Телемост между Россией и Украиной отменили из-за получения сотрудниками NewsOne угроз физической расправы. Об этом говорится на сайте телекомпании.

Телемост «Надо поговорить» не преследовал политических целей. Однако после заявления о его проведении в адрес сотрудников телекомпании, их семей начали поступать угрозы.

«Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», — говорится в заявлении телеканала NewsOne.

В компании рассказали, что во время телемоста планировали обсудить прекращение военных действий на Донбассе, обмен пленными между странами. Но из-за действия неизвестных, которые высказали угрозы, журналисты, провозгласившие эту повестку, вынуждены жить в страхе за свои семьи.

В этой связи телеканал NewsOne объявляет о том, что прекращает подготовку к телемарафону «Надо поговорить».

«Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в сообщении.

Двухчасовой телемост с участием российских и украинских ведущих должны были провести два телеканала «Россия-1» и NewsOne. Ожидалось, что в двух студиях соберутся простые люди, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель от России, Украину должны были представлять Елена Кирик и Василий Голованов.

Однако сама идея телемоста не вызвала ничего кроме раздражения у украинских политиков. Предложение о беседе украинцев и россиян раскритиковали в Раде и назвали «угрозой национальной безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телемост — это трюк перед выборами в Раду, который в итоге разделит страну на два лагеря.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 18:43
Гость: А. В.

А не проще ли было бы оформить совместное владение рядом "дискутируемых" территорий?
Создать совместное государство со столицей в Киеве (проект, кстати, депутата ГД РФ [Романова] полуторадесятилетней давности)!
Украинцы из обитателей третьесортного государства сразу превратятся в граждан Великой Державы. Да и "заробитчанство" (из-за нескольколетней стуктурной ассимиляции экономик обоих государств) объективно резко (в течение нескольких же лет) сократится.
Ну и о русском языке!
Оный (согласно данным великого украинца-лингвиста А. А. Зализняка) -- уроженец Украины (Среднего Поднепровья и долины Десны).
Киево-великорусский диалект, наряду с полтавско-черкасским, надднестрянским, буковинским, кабинетно-скрыпниковским и подкарпато-русинским (не считая бесписьменных!), -- один из украинских письменно-литературных языков. И распространившийся в 12 -- 16 вв. в Великороссии, вытеснив местные пост-антские диалекты (типа "берестяного" староновгородского и "берестяного" же старомосковского).
Так что в объединённом (вокруг Киева) государстве и будет функционировать киевский же язык.
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P.S. Бавария в 1867 году воевала (на стороне Австрии) против Пруссии. Однако 4 года спустя добровольно вошла в состав объединённой (Пруссией же!) Германии.
Языком же этого госудаства стал не баварский и не бранденбургский (берлинский), а верхне-саксонский (лейпцигско-виттенбергский).
В нынешней же Руси аналогичная проблема гораздо проще.
08.07.2019, 18:17
Гость: Александр1

А если "агрессор" и впрямь поверит что он агрессор,что тогда будет с бендеровцами? Куда они будут прятаться? Найдем ведь всех,исправим и доделаем недоделанное нашими отцами и дедами.Всех бендеровцев до седьмого колена на усушку на Колыму,до полного усыхания.
08.07.2019, 18:12
Гость: Александр1

Если на территории Украины хозяйничают бендеровцы то я не исключаю что завтра не только Крым но и вся восточная Украина будет в составе России. А за Крым может говорить что он Украинская территория только идиот...
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