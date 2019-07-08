Украинский NewsOne заявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз расправы

14:14

Телемост между Россией и Украиной отменили из-за получения сотрудниками NewsOne угроз физической расправы. Об этом говорится на сайте телекомпании.

Телемост «Надо поговорить» не преследовал политических целей. Однако после заявления о его проведении в адрес сотрудников телекомпании, их семей начали поступать угрозы.

«Мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы», — говорится в заявлении телеканала NewsOne.

В компании рассказали, что во время телемоста планировали обсудить прекращение военных действий на Донбассе, обмен пленными между странами. Но из-за действия неизвестных, которые высказали угрозы, журналисты, провозгласившие эту повестку, вынуждены жить в страхе за свои семьи.

В этой связи телеканал NewsOne объявляет о том, что прекращает подготовку к телемарафону «Надо поговорить».

«Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в сообщении.

Двухчасовой телемост с участием российских и украинских ведущих должны были провести два телеканала «Россия-1» и NewsOne. Ожидалось, что в двух студиях соберутся простые люди, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Ведущими должны были выступить Андрей Малахов и Мария Ситтель от России, Украину должны были представлять Елена Кирик и Василий Голованов.

Однако сама идея телемоста не вызвала ничего кроме раздражения у украинских политиков. Предложение о беседе украинцев и россиян раскритиковали в Раде и назвали «угрозой национальной безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телемост — это трюк перед выборами в Раду, который в итоге разделит страну на два лагеря.