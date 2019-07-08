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Россия и Украина решили провести телемост

09:51 8.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne решили организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Телемост под названием «Нам надо поговорить» начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.

«Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост (в 1982 году — прим. ред.) с участием простых людей из СССР и США… сейчас то же самое… но между Россией и Украиной», — сказал Киселев.

Между тем глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Предложение к (секретарю СНБО) Александру Данилюку по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности», - написала депутат. Также с призывом созвать заседание выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

Темы: Отношения России и Украины, СМИ и журналистика, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 14:27
Гость: Зеленский решил поговорить первым

"Надо поговорить?" Согласен, давайте поговорим! Сначала, дорогие украинцы, с вами. Вы умные люди и должны на момент отключить эмоции и немного включить головы. Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас с вами, всех украинцев на два лагеря ", - подчеркнул Зеленский.
08.07.2019, 13:41
Гость: Кстати

Мост всьо! Отменил ньюсван передачу. Испугался, что камня на камне не оставят от телеканала и его хозяев на российском содержании.
08.07.2019, 13:29
Гость: Русский

...хохол, как известно, прежде чем вложить 5 ярдов зелени в гос.переворот в хохляндии, америкосы провели секретный психо-анализ большинства жителей украшки. И пришли к выводу- это республика психически-БОЛЬНА! Переворот можно делать. Но это сделали профи!
А ты один из этих психов, которые ПРОХОДИЛИ америкосовское обследование. Но твои знания-ПОВЕРХНОСТНЫЕ, по принципу: "слышал звон, да не знаю от куда откуда он.."!
Повторяю, для особо тупых и верящих в возврат Крыма. ОН НАШ, и на всегда. Сунетесь- превратим в ПЕПЕЛ всю твою хохляндию. И очень быстро. Заруби себе на носу!
Вот такой будет мой тебе, хохлу, ответ.
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