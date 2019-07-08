Россия и Украина решили провести телемост

09:51

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne решили организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Телемост под названием «Нам надо поговорить» начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.

«Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост (в 1982 году — прим. ред.) с участием простых людей из СССР и США… сейчас то же самое… но между Россией и Украиной», — сказал Киселев.

Между тем глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Предложение к (секретарю СНБО) Александру Данилюку по отдельному заседании СНБО по ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем, это угроза национальной безопасности», - написала депутат. Также с призывом созвать заседание выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.