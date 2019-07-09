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Украинский телеканал NewsOne обвинили в «финансировании терроризма»

18:39 9.07.2019
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Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ, — одни и те же люди", — в частности заявил Луценко.

По его словам, имеются в виду два человека, возглавляющие одновременно офшорные компании NewsOne и российского банка.

Луценко добавил, что факт финансирования терроризма будет устанавливать СБУ.

Ранее Генпрокуратура возбудила против телеканала уголовное дело о "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины". Как заявлял Луценко, бенефициары телеканала связаны с российским Промсвязьбанком и этого достаточно для применения санкций к NewsOne.

Двенадцатого июля должен был состояться телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.

В Киеве резко раскритиковали эту идею, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов. Националисты устроили у здания NewsOne митинг, жгли файеры и дымовые шашки и выкрикивали угрозы.

В результате NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.

В Москве инициативу, напротив, поддержали. "Несмотря на все <...> политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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